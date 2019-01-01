أسطورة أرسنال: فييرا الوحيد القادر على إعادة هيبة وروح الفريق

أسطورة أرسنال السابق يرشح باتريك فييرا لتدريب الفريق اللندني الفترة القادمة

يرى إيمانويل بوتي لاعب أرسنال السابق، أن باتريك فييرا هو الوحيد الذي يقدر على استعادة هوية أرسنال وشخصيته، التي فقدها النادي في الفترة الأخيرة.

وأعلنت إدارة أرسنال اليوم، إقالة مدربه الإسباني، أوناي إيمري بسبب تراجع النتائج، والتي كان آخرها الهزيمة من فرانكفورت مساء الأمس في الدوري الأوروبي.

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وقال بوتي في تصريحات صحفية: "أرسنال بحاجة إلى مدرب جديد، يغير عقلية اللاعبين في غرفة خلع الملابس، يعلم اللاعبين قيمة ارتداء قميص أرسنال ومعنى روح الفريق".

وواصل: "أنا معجب للغاية بما يقدمه نونو مع ولفرهامبتون، لديه العقلية المناسبة للنادي والنتائج معه جيدة".

وأكمل: "أرتيتا ونونو، من المرشحين ولكني أتمنى رؤية باتريك فييرا على مقاعد البدلاء، ما يقدمه مع شباب نيس أمراً رائعاً".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك وكما ذكرت سابقاً الفريق بحاجة إلى استعادة هويته، أرسنال لم يعد هو الفريق ذاته أنا لا أعرف ما هذا النادي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أن الكثير من الأشخاص ندموا على رحيل فينجر، ولكن باتريك بإمكانه استعادة هويتنا".

جدير بالذكر أن أرسنال تحت قيادة ليونبيرج، يستعد لمواجهة نوريتش سيتي، عصر الأحد القادم في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.