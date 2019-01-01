أسطورة أرسنال: إيمري سينجح ودوري الأبطال هدف الفريق

روبرت بيريز أسطورة فريق أرسنال يتوقع نجاح أوناي إيمري مع الفريق رغم كل أزمات المدفعجية.

توقع روبرت بيريز نجم فريق أرسنال المعتزل النجاح للمدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي للمدفعجية رفقة الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز لصالح "أومني سبورت" وأكد خلالها أن إيمري يملك القدرة على قيادة الفريق خارج الأزمات المتتالية التي يقع فيها.

وقال بيريز: "الجميع في أرسنال حتى اوناي إيمري يعانون من مشكلة كبيرة لكنه في النهاية يملك شخصية تريد الفوز، كما أنه يعرف كيف يلعب في المستويات العالية".

وأضاف: "إيمري قام بتقديم مستويات رائعة في إشبيلية ومع باريس سان جيرمان أيضًا لكن الوضع في أرسنال بالوقت الحالي ليس في أفضل الأحوال".

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وأكمل: "هو مدرب جيد وأعتقد أنه سينجح في أرسنال بالمستقبل، على الأقل هذا ما أتمناه له على أي حال وأثق في قدرته مع الفريق في إيجاد الحلول لما يمر به النادي".

وأنهى تصريحاته: "أعرف أن هدف إيمري هو إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى لأن اللعب في دوري أبطال أوروبا هام للغاية بالنسبة لأرسنال، ليس هو فحسب أعلم أن الجميع يريد ذلك".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٨ نقطة بينما يحل تشيلسي في المركز الرابع بـ ٢٦ نقطة.,