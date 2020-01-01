أسطورة آرسنال: النني هو المفتاح لنجاح آرسنال

موسم طيب للدولي المصري حتى الآن

أشاد أسطورة ونجم الجيل الذهبي لآرسنال جيلبرتو سيلفا بلاعب الفريق المصري محمد النني والدوري الكبير الذي قد يلعبه في موسم النادي اللندني ونجاحه.

وثبّت النني نفسه أساسياً في تشكيل الفريق منذ عودته هذا الصيف من الإعارة في تركيا، ولعب أساسياً في خمس مباريات بالدوري حتى الآن.

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وقال سيلفا مع "Ladbrokes":قبل التعاقد مع بارتي قلت إن آرسنال يحتاج لاعب خط وسط إضافي، الإصابات أضرت بهم كثيراً مؤخراً".

وأضاف: "بارتي مع النني أمام يونايتد قدما عرضاً قوياً كثنائية رغم أن اللاعبين لا يحصلا على الثناء الكافي، خصوصاً النني، برأيي هو المفتاح لموسم آرسنال".

وأكمل البرازيلي: "هو لاعب ثابت المستوى ودائماً يلعب جيداً وفي مركز تحتاج فيه للاستمرارية، برأيي أن النني مثالي هنا، في كل فريق يجب أن تكون قوياً في الخلف والوسط، ثم تقلق بخصوص الهجوم".

وختم: "آرسنال قوي في الأمام ولكن يحتاج للدعم في الوسط، توريرا بدأ جيداً ولكن تراجع ولكن أظن أنه ينتظره مستقبل بعد في آرسنال".

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وتعافى النني مؤخراً من فيروس كورونا الذي أُصيب به أثناء معسكر المنتخب المصري مؤخراً وعاد للمشاركة مع آرسنال.