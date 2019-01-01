من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي؟

يهتم في كل المباريات أن يشاهد أول الدقائق حتى لا يكسر أي لاعب رقمه وإنجازه المتمثل في تسجيله هدفاً مبكراً

وضع الدوري السعودي للمحترفين نفسه بين مصاف الدوريات في الشرق الأسط بفضل ما تُقدمه المسابقة من مستوى فني رائع خلال المواسم الاخيرة، وبالتأكيد هناك العديد من الأرقام القياسية التي شهدتها المسابقة.

وتمتلك مسابقة الدوري السعودي رقمًا خاصًا في قائمة أسرع الأهداف في تاريخ البطولة بمختلف المسميات التي مرت عليها طوال تاريخه.

ثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية، والتي تصل قيمته السوقية إلى 473.70 مليون يورو، انطلقت أول بطولة دوري سعودي لكرة القدم في موسم 1976–77 بمسمى "الدوري الممتاز" و الفريق الفائز يحصل على درع الدوري.

بمراجعة الأرقام والتاريخ نجد أن حمدان الحمدان مهاجم نادي الفتح يتصدر قائمة أسرع الأهداف في تاريخ البطولة.

وفي موسم 2011\2012 سجل الحمدان لاعب الفتح السعودي أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي وذلك في مرمى هجر بعد مرور 10 ثوان من انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين.

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وحطم الحمدان بهذا الهدف الرقم المسجل باسم وليد الجيزاني لاعب الحزم السابق في الثانية 13 في مرمى الاتحاد العام 2009.

وكان لاعب فريق الهلال نواف العابد قد سجل هدف بعد ثانيتين فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام الشعلة في كأس الامير فيصل بن فهد الموسم الماضي الا أن احتساب نتيجة المباراة لصالح الشعلة بسبب خطأ اداري وقع فيه الهلال، حرم العابد من أن يكون صاحب أسرع هدف في العالم.

الحمدان في تصريحات صحفية العام الماضي كان قد عبر عن سعادته بهذا الانجاز قائلاً أنه يهتم في كل المباريات أن يشاهد أول الدقائق حتى لا يكسر أي لاعب رقمه وإنجازه المتمثل في تسجيله هدفاً مبكراً عند الثانية العاشرة من بداية اللقاء لصالح الفتح في مباراته أمام هجر في موسم التي حقق الفتح لقب البطولة فيه.

ترتيب أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري السعودي :

- حمدان الحمدان لاعب الفتح سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي في الثانية 10، وكان أمام هجر، خلال موسم 2011/2012.

- اللاعب البرازيلي رافينيا لاعب وسط نادي الشباب السابق يأتي في وصافة الترتيب من تسجيل واحد من أسرع أهداف دوري المحترفين السعودي خلال تاريخه وذلك بعدما سجل هدفه في مرمى التعاون بعد مرور 11 ثانية فقط.

- اللاعب وليد الجيزاني مهاجم فريق الرائد والحزم سابقًا يأتي في المركز الثالث بهذه القائمة حيث تمكن من هز شباك الاتحاد عند الثانية (12).

- سليمان الفرج لاعب الهلال الحالي يأتي في المركز الرابع بهذه القائمة بعدما تمكن من تسجيل هدفاُ في مرمى الشعلة في الثانية الــ15.

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- أحتل السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي المركز الخامس عدنا سجل هدفه في مرمى الرائد في الثانية الــ31.

- صلاح الدين عقال لاعب نادي التعاون جاء في المركز السادس بعدما سجل في مرمى الفيصلي بالثانية الــ33.

- سجل يوسف السالم حينما كان لاعباُ في نادي القادسية نفسه بهذه القائمة بعدما سجل هدفه في الاتفاق بالثانية الــ34.

- محمد نور تواجد في هذه القائمة بالمرتبة الثامنة بعدما سجل هدفاً في الثانية الــ40 بمرمى نجران.

- لاعب نادي نجران عبدالله راسان تواجد في المرتبة التاسعة، بعدما سجل هدفًا في مرمى الفريق النصر بالثانية الــ43.

- لويس جوستافو لاعب الفيصلي، سجل عاشر أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين وكان أمام الوحدة موسم 2018-2019 بعد 44 ثانية.