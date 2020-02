أسامة هوساوي يظهر في وست بروميتش رفقة الحبسي وحجازي

كشف نادي وست بروميتش الإنجليزي، عن وصول اللاعب الدولي السابق أسامة هوساوي، أحد قادة المنتخب السعودي الأول والعديد من الأندية السعودية إلى مقر النادي.

وقال النادي الإنجليزي أن هوساوي سيبقى داخل جدران النادي لمدة شهر وذلك لأغراض علمية، من أجل تطوير نفسه على الصعيد الشخصي.

الحساب الرسمي لنادي وست بروميتش غرد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": القائد السابق للمنتخب السعودي، وزميل علي الحبسي في الهلال سابقًا، سيقضي معنا شهرا من أجل أبحاثه العلمية.

ونشر حساب النادي الإنجليزي صورًا للاعب المنتخب السعودي المعتزل مع العماني علي الحبسي والمصري أحمد حجازي.

أسامة هوساوي؛ مدافع الهلال والمنتخب السعودي السابق كان قد أعلن قراره باعتزال اللعب نهائيًا، في عمر الـ34، وذلك في ديسمبر 2018.

ويتصدر وست بروميتش ترتيب (التشامبيونشيب) بـ "59 نقطة" وبفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني.

يُذكر أن أسامة هوساوي كان قد خاض تجربة احترافية من قبل مع نادي آندرلخت البلجيكي، ولعب للعديد من الأندية السعودية على رأسها الهلال والأهلي والوحدة.

