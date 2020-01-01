جروس في دائرة الخطر ضمن تغييرات منتظرة بالأهلي

الشرط الجزائي في عقد المدرب السويسري يُعد عائقًا لإقالة جروس

يبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد بعض التغييرات في نادي الأهلي السعودي، عقب وصول رئيس النادي الجديد عبد الإله مؤمنة، واعتماد مجلس إدارة النادي من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن الفريق الأهلاوي قد يشهد غربلة وتغييرات كبيرة على مستوى الإدارة وكرة القدم وجميع الأقسام في النادي الأهلي ستشهدها الأيام المقبلة.

الصحيفة توقعت إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وإقالة المدير التنفيذي لكرة القدم أحمد بامعوضه.

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وقالت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد المدرب السويسري يُعد عائقًا لإقالة جروس، إذ اشترط المدير التنفيذي السابق أحمد نور دفع مبلغ 4 ملايين ريال وهي شاملة الشرط الجزائي مع ما تبقى من رواتب للمدرب لتتم إقالته، مما أخر اتخاذ القرار.

كما من المتوقع أن تشمل التغيرات موظفين في مختلف الألعاب وأقسام النادي الإدارية والفنية، في إطار رغبة الإدارة إجراء بعض التغييرات.

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يُذكر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من الدكتور ياسر بن محمد محروس، والدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا، وخالد بن محمد الشهري، وطريف بن محمد حلواني، وخالد بن تركي النهاري، وياسر بن مدني علاقي، وطارق بن عبد الله خليفة، أعضاء مجلس الإدارة.