أساطير فيفا 20: كيف تبني فريقك في آلتيميت تيم؟

أساطير كرة القدم هم أساس بناء فريق قوي في FUT، ويقدم بطل العالم في فيفا 20 محمد حركوس نصائح حصرية لشراء البطاقة الصحيحة عند اللعب أونلاين

فيفا ألتيميت هو وضع اللعبة في فيفا 20 حيث يحاول الملايين من اللاعبين حول العالم بناء فريق الأحلام والفوز واحدًا تلو الآخر بهذا الفريق، وتلعب أساطير كرة القدم دورًا مهمًا في هذا الوضع.

لكن الأساطير لها أيضًا سعرها بالطبع، أيهما مفيد، وهل هي جيدة مقابل المال، وهل هي مكلفة للغاية؟ أسئلة كثيرة.

لكي لا تغفل عن الاختيار، يقدم لك محمد حركوس بطل العالم حصريًا أفضل النصائح حول البطاقات في FIFA Ultimate Team.

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مو أوبا كما يطلق عليه هو واحد من نخبة لاعبي فيفا في البلاد. في سبتمبر 2019، توج بطلاً للعالم في فيفا 19، وقد تم اختياره بالفعل بطل ألمانيا في FIFA خمس مرات. بعد العمل في قسم الرياضة الإلكترونية فيفيردر بريمن، انتقل إلى فوكاس كلان للموسم الحالي.

تتضمن نصائح بطل العالم الفئة "كيف يمكنني بناء فريقي على أفضل وجه؟"، والفائزون بجوائز حقيقية (أفضل الرموز في FUT أقل أو حوالي 600،000 عملة معدنية) وأفضل الرموز بغض النظر عن الميزانية.

ما هي أفضل لطريقة لبناء فريقي في فيفا20؟

بالنسبة لآلاف اللاعبين، فإن السؤال الأبرز هو: كيف هي أفضل طريقة لبناء فريق في FIFA Ultimate Team؟ ما هو المهم، ما الذي يجب مراعاته؟

كيف تلعب كأس العالم في فيفا 20؟

هنا يوفر لك بطل العالم لفيفا 19 محمد حركوس حصريًا الإجابات ويكشف عن نصائحه وحيله الأساسية لبناء فريق فيفا ألتيميت:

يجب أن يكون لديك بعض اللاعبين الجيدين خاصةً في الهجوم وخط الوسط.

بشكل عام في جميع المواقف تقريبًا، كل شيء يدور حول اللاعبين. لأنه لا يمكن تحديد عوامل مثل السرعة والقوة كلاعب. في المقابل، يمكن أن يتأثر اللاعب في التمرير أو التسديد.

من المؤكد أن شراء الاساطير يستحق، ببساطة بسبب قابلية الانضمام.

لا توجد اساطير في مركز الظهير للحصول عليها. إذا كنت تنفق عملات معدنية لهذا ، فستكون أكثر أو أقل إضاعة.

ليست كل طاقات الأساطير منطقية. هناك لاعبين مبالغ في سعرهم أو مظهرهم وبالتالي يبالغون في تقديرهم. مثل رونالدينيو وزين الدين زيدان بالإضافة إلى جميع البطاقات من قبل كاكا وديدييه دروجبا وروبرتو كارلوس وسقراط.

اللاعب الذي تبلغ قيمته 85 على الأقل يجب أن يلعب بشكل أفضل في مركز صانع الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مرن للغاية وتحتوي بطاقته على 4 نجوم على الأقل، على النحو الأمثل حتى 5 نجوم في فئة "القدم الضعيفة".

أفضل صانع ألعاب بالنسبة لي هو نيمار. هو أفضل بالنسبة لي من ليونيل ميسي. بشكل أساسي بسبب قدمه الضعيفة، البرازيلي لديه 5 نجوم والأرجنتيني 4 نجوم فقط. كم يمكن التنبؤ بتصرفات البرغوث لأن كل شيء يمر بقدمه اليسرى.

بالنسبة للمهاجم، فإن الجمع بين السرعة بالكرة وبدون والمراوغة هو الأهم. يجب أن تكون أعلى القيم الممكنة في هذه الفئات.

أعتقد أن صناع الألعاب والمهاجمين دائمًا قابلين للتبادل لأن لديهم مهارات مماثلة.

أفضل الأساطير في FUT أقل من 6000000

ضم الأساطير مكلف في FUT 20. إذا قررت بالفعل تقوية فريقك باستخدام بطاقات الأساطير في مواقف معينة، فمن الطبيعي أن ترغب في استثمار العملات بشكل جيد.

حتى لا تقع في فخ التكاليف وتشتري أيقونات خاطئة ومبالغ فيها، ستحصل الآن حصريًا على أفضل النصائح من محمد حركوس بطل العالم فيفا 19 مقسمة حسب الموقع.

أساطير FUT 20: حراسة المرمى

إدوين فان دير سار (89). يقول مو أوبا: "لا أحد يعرف السبب بالضبط، لكنه يعترض الكرات التي لا يمكن لأي حارس آخر الإمساك بها،بغض النظر عن مدى روعتهم فيما يتعلق بالتصنيف".

الأسطورة التقييم السعر إدوين فان دير سار 89 565.000

أساطير FUT 20: الدفاع

يجب تصنيف جميع اللاعبين الذين تقل قيمتهم عن 80 وتصبح غير مؤهلين لهذا المنصب. "هنا أوصي برفائيل فاران كخيار رخيص. على الرغم من العديد من الأيقونات".

ولكن إذا كنت لا تزال تريد أسطورة في هذا المركز، فيجب عليك ضم أحد هؤلاء:

الأسطورة التقييم السعر ريو فيردناند 88 539.000 فابيو كانافارو 87 489.000 كارلوس ألبيرتو 87 615.000 سول كيمبيل 89 548.000

أساطير FUT 20: الوسط

كما ذكرنا سابقًا، فإن وجود لاعب وسط جيد أساس لفريق جيد. إذا كنت تعتمد على الأساطير في المنتصف، فإن الثلاث خيارات التالية هم الأفضل لأقل من 600000 قطعة نقدية:

الأسطورة التقييم السعر مايكل إسيان 85 492.000 كلود ماكاليلي 90 498.000 إيمانويل بيتي 88 495.000

أساطير FUT 20: صانع الألعاب

الأسطورة التقييم السعر دينيس بيركامب 92 475.000 جيانفرانكو زولا 85 467.000 راؤول 92 624.000

أساطير FUT 20: الهجوم

الأسطورة التقييم السعر هيرنان كريسبو 90 495.000 هوجو سانشيز 92 570.000 مايكل أوين 91 320.000

أساطير FUT 20: الجناح الأيسر

الأسطورة التقييم السعر بافيل نيدفيد 89 345.000 تييري هنري 90 590.000 مارك أوفرمارس 88 212.000

أساطير FUT 20: الجناح الأيمن

الأسطورة التقييم السعر جورج بيست 88 580.000 لويس فيجو 90 445.000 جاي جاي أوكوشا 85 160.000

أفضل أيقونات FUT على الإطلاق

بعد أفضل نصائح الأساطير لحوالي 600000 قطعة نقدية، يقدم بطل العالم Mo Auba أساطير يجب عليك شرائها مع أي عروض.

أساطير FUT 20: الدفاع

الأسطورة التقييم السعر ريو فيردناند 90 930.000 لوران بلان 91 800.000 مارسيل ديسايي 91 705.000

أساطير FUT 20: الوسط

الأسطورة التقييم السعر رود خوليت 90 4.879.000 باتريك فييرا 88 2.105.000 زين الدين زيدان 91 1.590.000

أساطير FUT 20: نصائح أخرى للوسط

الأسطورة التقييم السعر لوران بلان 85 699.000 باترييك فييرا 86 940.000 مايكل إسيان 90 945.000

أساطير FUT 20: الهجوم / صانع الألعاب

بالنسبة إلى صناع الألعاب والمهاجمين، هناك بالطبع الكثير من الاساطير ،لكن نصيحة Mo Auba هنا هو أوزيبيو: "أسطورة كرة القدم البرتغالية هو المثالي في FIFA Ultimate Team، إنه أفضل في اللعب من البرازيلي رونالدو".

الأسطورة التقييم السعر أوزيبيو 89 4.460.000 رونالدو 94 6.850.000 يوهان كرويف 91 3.043.000

أساطير FUT 20: أفضل جناح أيسر

هناك خيار واحد فقط لمو أوبا هو رونالدينيو (94)، وقال: "البرازيلي يضمن الكثير من المرح في مكانه ولديه قيمة كبيرة."

أساطير FUT 20: أفضل جناح أيمن

على أقصى اليمين ، جارينشا وجورج بست هما أفضل الأساطير لبطل العالم فيفا 19 مو أوبا. "بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا أخذ بطاقة جورج بست هنا. تتميز بنسبة أداء وسعر أفضل بكثير."

الأسطورة التقييم السعر جارينشا 92 875.000 جورج بست 93 1.698.000 جارينشا 90 675.000

أساطير FUT 20: الأفضل من حيث السعر والأداء