كيف تلعب كأس العالم في فيفا 20؟

إذا كنت ترغب في تغيير الواقع وتفوز بمنتخب بلادك بكأس العالم أو أي بطولة أخرى، فيفا 20 توفر لك هذه الفرصة من خلال وضع أنماط للبطولات في النسخة

تقدم إلكترونيك آرتس عادة نسخة مخصصة لكأس العالم وهو تقليد يمتد إلى دورة 1998.

توفر ألعاب الفيديو الآن المونديال كتحديث قابل للتنزيل، وتتميز بجميع اللمسات الرسمية مثل الكأس والملاعب والكرة وما إلى ذلك.

لا يوجد مونديال لعام 2020، مما لا يجعل حاجة لتحديث اللعبة وإضافة نمط خاص به، ولكن لا يزال بإمكانك لعب كأس العالم في فيفا 20، كذلك اليورو بالرغم من إلغاء كأس أمم أوروبا وتأجيلها إلى 2021.

المزيد من الفرق

إليك الطريقة...

المحتوى

كيف تلعب كأس العالم في فيفا 20؟

لم يتم إصدار نسخة لكأس العالم في فيفا 20، ولكن لا يزال بإمكانك إنشاء نهائيات كأس العالم الخيالية الخاصة بك إذا كان لديك ميل للبطولات الدولية.

للقيام بذلك، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة:

اختر الدورات Tournaments ثم دورة مخصصة Custom Tournament

اختر "Group and Knockout"

قم بتحديد عدد الفرق على 32 (أو 48 إذا كنت تريد لمحة عن المستقبل!)

تغيير اسم البطولة إلى "كأس العالم" أو "FIFA World Cup"

ضبط الإعدادات المتقدمة على "تشغيل"

في الإعدادات المتقدمة، اضبط "اختيار عشوائي" ثم "دولي".

اختر الكأس التي تشبه إلى حد كبير كأس العالم.

اختر الملاعب

تأكد من تغيير "مباريات ضد فرق المجموعة" إلى 1.

استمتع!

بالطبع، يمكنك إجراء تغييرات على الإعدادات المتقدمة لتناسب تفضيلاتك الخاصة، خاصة إذا كنت ترغب في الانحراف عن النمط التقليدي.

في حين أن كأس العالم غير متواجد رسميًا في FIFA 20، إلا أن اللعبة تتضمن وضع كأس العالم للسيدات.

ما هي المنتخبات المتواجدة في فيفا 20؟

تحتوي فيفا 20 على مجموعة من المنتخبات للرجال والنساء على حدٍ سواء يمكن استخدامها من جميع أنحاء العالم.

يمكنك مشاهدة القائمة الكاملة للفرق الدولية في اللعبة أدناه.

منتخبات الرجال

المنتخبات الطاقم الرسمي اللاعبون الحقيقيون الأرجنتين نعم نعم أستراليا نعم نعم النمسا نعم نعم بلجيكا نعم نعم بوليفيا لا نعم البرازيل نعم نيمار فقط بلغاريا لا نعم الكاميرون لا نعم كندا نعم نعم تشيلي نعم نعم الصين نعم نعم كولومبيا لا نعم كوت ديفوار لا نعم جمهورية التشيك نعم نعم الدنمارك نعم نعم الإكوادور لا لا مصر لا نعم إنجلترا نعم نعم فنلندا لا نعم فرنسا نعم نعم ألمانيا نعم نعم اليونان نعم نعم المجر لا نعم آيسلندا نعم نعم الهند لا لا أيرلندا نعم نعم إيطاليا نعم نعم المكسيك نعم نعم هولندا نعم نعم نيوزلندا نعم نعم آيرلندا الشمالية نعم نعم النرويج نعم نعم باراجواي لا نعم بيرو لا نعم بولندا نعم نعم البرتغال نعم نعم رومانيا نعم نعم روسيا نعم نعم اسكتلندا نعم نعم سلوفينيا لا نعم جنوب أفريقيا لا نعم إسبانيا نعم نعم السويد نعم نعم سويسرا لا نعم تركيا نعم نعم الولايات المتحدة نعم نعم أوروجواي لا لا فنزويلا لا نعم ويلز نعم نعم

تحتوي FIFA 20 على ما يقرب 49 منتخبًا للرجال، أغلبها لها تراخيص للملابس والشعارات الرسمية، بالإضافة إلى لاعبين حقيقيين.

على سبيل المثال، تتواجد ملابس رسمية للمنتخب البرازيلي، ولكن اللاعب الحقيقي الوحيد في الفريق هو نيمار. وفي الوقت نفسه، لا تمتلك أوروجواي ملابس أو لاعبين رسميين.

أمثال ألمانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا وهولندا جميعها لديها ملابس رسمية ولاعبين أصليين.

منتخبات النساء

المنتخب الطاقم الرسمي اللاعبون الحقيقيون أستراليا نعم نعم البرازيل نعم لا كندا نعم نعم الصين نعم نعم إنجلترا نعم نعم فرنسا نعم نعم ألمانيا نعم نعم اليابان نعم نعم المكسيك نعم نعم هولندا نعم نعم نيوزلندا نعم نعم النرويج نعم نعم اسكتلندا نعم نعم إسبانيا نعم نعم السويد نعم نعم الولايات المتحدة نعم نعم

هناك 16 منتخبًا وطنيًا للسيدات في فيفا 20 ، مما يعني أن كأس العالم للسيدات لن يكون انعكاسًا حقيقيًا والذي شارك فيه 24 فريقًا في عام 2019.

تتوفر مجموعات رسمية لجميع الفرق ومن بين 16 فريقًا، يضم 15 فريقًا بهم لاعبات حقيقيات، باستثناء البرازيل التي تتكون من لاعبين عاديين.