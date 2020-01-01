أزمة عقد ميسي مع برشلونة تبدو بلا حل

لا جديد في المفاوضات بين إدارة برشلونة وميسي

تتواصل الأنباء السلبية بالنسبة لبرشلونة، فحسب المصادر الصحفية فإن مسألة عقد ميسي ما زالت تؤرق إدارة الفريق الكتالوني ولم تجد حلًا حتى الآن.

وكان ميسي قد جدد عقده مع برشلونة منذ سنوات حتى عام 2021، ولكنه يمتلك بندًا يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم الحالي في حال أراد ذلك.

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ومع الأزمة التي حدثت بينه وبين المدير الرياضي إيريك أبيدال مؤخرًا، يبدو أن الأمور قد تفاقمت في برشلونة ورحيل ميسي أصبح مسألة مطروحة.

وحسب الموندو ديبورتيفو الكتالونية والمقربة من أسوار نادي برشلونة، فإن مسألة عقد ميسي لم تشهد أي جديد منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن.

في الوقت الحالي يحاول برشلونة الوصول إلى حل يضمن بقاء ميسي ثم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل حتى يضمن بقاءه مع الفريق.

وأفادت الموندو أن والد ميسي لم يتلقَ أي اتصال من إدارة برشلونة منذ ديسمبر، الأمر الذي يجعل الأمور تتعقد أكثر مع عدم رغبة أي من الطرفين في التواصل.

وفي الوقت الحالي لا تبدو مسألة الراتب أو الأموال هي العائق، ولكن ميسي يشعر بحالة من الفوضى جعلته يدخل في صدام صريح مع الإدارة.

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يذكر أن التوقعات تشير إلى أن عدم التعاقد مع نيمار وإقالة فالفيردي في منتصف الموسم كانا سببين وراء تفاقم هذه الأزمة بين البرغوث الأرجنتيني والإدارة.