قبل مواجهة ريال مدريد.. توخيل يرفض إنهاء أزمته مع هونيس بتصريح جديد

"رئيسنا يمنح الأمر نكهة مختلفة!"

لم يغلق توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، ملف الأزمة المثارة مع الرئيس الفخري للنادي أولي هونيس.

وكان هونيس قد صرّح بأن توخيل "غير قادر على تحسين اللاعبين الشباب (ألفونسو) ديفيز أو (ألكسندر) بافلوفيتش أو (جمال) موسيالا"، الأمر الذي رفضه المدرب الألماني بشدة.

وعقب توخيل على تصريحات هونيس: "كلامه بعيد عن الواقع وبلا أساس، لقد أساء إليّ في شرفي كمدرب، أثبت كثيرًا (القدرة على إعداد لاعبي الأكاديمية)".

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لكن المدرب الألماني لم يغلق باب الأزمة، وأدلى بتصريحات جديدة، نقلها فابريزيو رومانو، اليوم الأحد: "لم أكن لأتفاعل مع هذه الكلمات مطلقًا لولا أنها جاءت من أولي".

وأضاف: "في الواقع، رئيسنا قبل مواجهة ريال مدريد يمنح الأمر نكهة مختلفة، إنه يسيئ إلي بشدة كمدرب".

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق خسر كل البطولات الأخرى هذا الموسم، وأعلن رحيل توخيل (بنهاية الموسم).