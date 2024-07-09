الأزمة الإسبانية تتفاقم في ريال مدريد.. لوائح يويفا لا تحمي نجم الميرنجي!

نجم آخر في طريقه للرحيل..

يواجه ريال مدريد أزمة واضحة تتمثل في انخفاض عدد اللاعبين الإسبان في صفوفه، خصوصًا بعد رحيل ناتشو فيرنانديز وخوسيلو وكيبا هذا الصيف.

ويتجه داني سيبايوس إلى الرحيل عن صفوف الميرنجي هو الآخر، خلال الفترة الحالية، نظرًا لانخفاض حظوظه في المشاركة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ووفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن قائمة الفريق في دوري الأبطال تشمل 25 لاعبًا كحد أقصى، ويجب أن تتضمن 8 لاعبين محليين (أو من أبناء النادي) على الأقل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتواجد في قائمة الميرنجي الثلاثي الإسباني داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا، إلى جانب الرباعي "فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي وكامافينجا"، والذي يحتسب ضمن قائمة الثمانية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أن أبناء النادي هم أولئك الذين لعبوا 3 مواسم على الأقل في الفريق بين سن 15 و21 عامًا.

وسيكون ريال مدريد في حاجة لإضافة لاعب (إسباني) آخر، سواء بالشراء أو تصعيد أحد شباب الأكاديمية إلى الفريق الأول، وحال لم يتمكن من ذلك فقد يكتفي بـ24 لاعبًا فقط في قائمة دوري الأبطال.

وسوف يسجل ريال مدريد رقمًا قياسيًا سلبيًا لعدد اللاعبين الإسبان في تشكيلة الفريق الأول، حيث كان الرقم الأقل هو 8 لاعبين في المواسم الثلاثة الماضية.