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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

أزبلكويتا: مواجهة توتنهام فرصة كبيرة لعودة تشيلسي

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إصرار من المدافع الإسباني على الفوز من أجل التأهل لنهائي كأس الرابطة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى المدافع الإسباني سيزار أزبلكويتا، أن التأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي للمحترفين، هو الفرصة المناسبة لعودة تشيلسي.

فريق المدرب ماوريزيو ساري يمر بأزمة كبيرة هذا الموسم، حيث يعاني من تخبط في النتائج، انتهت بالخسارة من أرسنال 2/0 السبت الماضي.

البلوز يستعدون لمواجهة قوية ضد توتنهام مساء الخميس، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

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وقال أزبلكويتا عن المباراة:"أتطلع لها كثيراً لأنه فرصة كبيرة لنا للعودة مرة أخرى واللعب على ويمبلي".

وأضاف:"كنا هناك الموسم الماضي بنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي وكذلك الدرع الخيرية، نحن تشيلسي لذلك من الطبيعي لنا الوجود ضمن الكبار والوصول للنهائيات".

وتابع:"علينا إظهار كل العمل الذي بذلناه في التدريبات لتحقيق الفوز على توتنهام في ملعبنا".

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وعن تطبيق تكنولوجيا الفيديو:"لا يمكنني الحديث عنها لأنني لا أتحكم بها، ولا يمكننا تغيير العمل بها في أي بطولة".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف على توتنهام مساء اليوم الخميس، من أجل التأهل لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة "كاراباو كب".

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