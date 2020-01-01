أرنولد يقتنص جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

بعد منافسة شرسة مع ثلاثي مانشستر يونايتد

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن فوز ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة لموسم 2019/2020.

أرنولد تألق بشكل لافت مع ليفربول بالنسخة الأخيرة من البريميرليج، وساهم في فوز فريقه باللقب للمرة الأولى منذ 30 سنة.

وهو ما جعله يتفوق على باقي المرشحين، وهم كريستيان بوليسيتش وميسون ماونت من تشيلسي، وجاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا ودين هندرسون حارس شيفيلد.

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وتمكن أرنولد من انتزاع الجائزة أيضاً، بعد منافسة شرسة مع ثلاثي مانشستر يونايتد، ميسون جرينوود، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.

وتنضم هذه الجائزة الفردية لإنجازات ليفربول هذا الموسم، بعدما حصل قائده جوردان هندرسون على أفضل لاعب من رابطة النقاد والكُتاب الرياضيين الإنجليزية.

ويستمر هندرسون في سباق آخر على نفس اللقب ولكن من اللجنة المنظمة للبريميرليج، في منافسة مع كل من ساديو ماني، أرنولد، كيفين دي بروينه، داني إنجز، نيك بوب وجيمي فاردي.

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يذكر أن أرنولد البالغ من العمر 21 سنة نجح في كسر رقمه الخاص بصناعة الأهداف هذا الموسم مع ليفربول، حيث صنع 13 هدفاً وصنع 4 بالدوري الإنجليزي.