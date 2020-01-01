أرسنال يقترب من ضم بواتينج

أرتيتا يواصل خطته لتعزيز صفوف أرسنال في الشتاء

ذكرت مصادر صحفية ألمانية وأخرى إنجليزية أن جيروم بواتينج قلب دفاع بايرن ميونخ يعد أحد أهم الأسماء التي وضعها مايكل أرتيتا من أجل تعزيز صفوف أرسنال في الشتاء.

ووضع أرتيتا عددًا من الأسماء من أجل تعزيز صفوف الفريق، حيث يعد خط الدفاع أولى الخطوط بالتدعيمات الشتوية من أجل استعادة القدرة على المنافسة.

وحول ذلك، ذكرت جريدة ميونخ المسائية أنه بد وقت قصير من بداية العام الحالي سيسافر بواتينج رفقة بايرن ميونخ إلى قطر من أجل إجراء المعسكر الشتوي هناك.

وفي الفترة ما بين الرابع من يناير إلى العاشر من الشهر ذاته قد لا يتحدث بواتينج مع أي من الأندية المهتمة بخدماته حتى ينتهي معسكر قطر.

ووفقًا لسكاي سبورتس فإن أرسنال قد اتصل بالفعل من أجل الاستفسار عن وضع جيروم بواتينج الحالي مع الفريق البافاري وإمكانية انضمامه إلى الفريق الإنجليزي في الميركاتو الشتوي.

وذكرت المصادر أيضًا أن بواتينج يفكر في الرحيل في المرحلة الحالية، ولكن بايرن ميونخ قد لا يسمح له بذلك في حال أراد الحفاظ على خدماته حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لسكاي أيضًا فإن بايرن ميونخ يشترط دفع ما لا يقل عن 15 مليون يورو من أجل السماح برحيل قلب الدفاع الألماني بالرحيل عن صفوف الفريق.

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يذكر أن أرسنال قد حقق انتصاره الأول تحت قيادة مايكل أرتيتا مساء الأحد الماضي بعد التغلب على مانشستر يونايتد بهدفين للا شيء.