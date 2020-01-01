أرسنال يعادل رقم مانشستر يونايتد

أرقام سلبية جديدة لأرسنال هذا الموسم

شهدت مباراة أرسنال وبيرنلي، التي انتهت بالتعادل السلبي، بعض الأرقام السلبية، لكتيبة الفريق اللندني.

مباراة الليلة، كانت التعادل الرابع على التوالي للجانرز في الدوري الإنجليزي، بعد كريستال بالاس وشيفيلد يونايتد ثم تشيلسي، ورقم 13 منذ بداية الدوري.

وأصبح أرسنال ثاني أكثر فريق يتعادل خلال أول 25 مباراة بعد تعادله اليوم، بعد مانشستر يونايتد في موسم 1980 عندما تعادل في 15 مباراة.

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ولم يحقق الفريق اللندني الفوز إلا في ست مباريات فقط هذا الموسم، فقط نوريتش سيتي وواتفورد حققا الانتصار أقل منه.

أرتيتا يشكو سوء عشب ملعب بيرنلي بعد تعادل أرسنال

وتستعد كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا، لمواجهة نيوكاسل مساء الأحد القادم في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الحادي عشر بنفس العدد من النقاط.