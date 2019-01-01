أرسنال يشهد توقيع هازارد لأفضل مواسمه التهديفية

رقم قياسي خاص لهازارد في نهائي الدوري الأوروبي

سجل إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، هدفين في نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال ليحقق عددًا من الأرقام القياسية. .

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وأصبح الموسم الحالي هو الأفضل تهديفيًا للبلجيكي مع البلوز بتسجيله 21 هدفًا وصناعته 17 أخرى.

ويعد هازارد أول لاعب بلجيكي يسجل هدفين في نهائي أوروبي منذ جلبيرت فان بينست مع أندرلخت في نهائي كأس الكؤوس في 1978.

1 - Eden Hazard 🇧🇪 est le 1er joueur belge à inscrire un doublé en finale de C3 au 21e siècle. Génie. pic.twitter.com/xoerYIbPmk — OptaJean (@OptaJean) May 29, 2019

كما أنّه أول من يسجل ثنائية لفريق إنجليزي منذ أن أحرز مارك هيوز هدفين مع مانشستر يونايتد ضد برشلونة في نهائي كأس الكؤوس عام 1991.

ولم ينجح لاعب في المساهمة بثلاثة أهداف أو أكثر في نهائي الدوري الأوروبي سوى كارلوس باكا عام 2015 مع إشبيلية وهازارد مع تشيلسي.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حقق البطولة في 2012-2013 بعدما تفوق على بنفيكا.