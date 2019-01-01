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الدوري الأوروبي

أرسنال يشهد توقيع هازارد لأفضل مواسمه التهديفية

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رقم قياسي خاص لهازارد في نهائي الدوري الأوروبي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، هدفين في نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال ليحقق عددًا من الأرقام القياسية. .

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وأصبح الموسم الحالي هو الأفضل تهديفيًا للبلجيكي مع البلوز بتسجيله 21 هدفًا وصناعته 17 أخرى.

ويعد هازارد أول لاعب بلجيكي يسجل هدفين في نهائي أوروبي منذ جلبيرت فان بينست مع أندرلخت في نهائي كأس الكؤوس في 1978.

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كما أنّه أول من يسجل ثنائية لفريق إنجليزي منذ أن أحرز مارك هيوز هدفين مع مانشستر يونايتد ضد برشلونة في نهائي كأس الكؤوس عام 1991.

ولم ينجح لاعب في المساهمة بثلاثة أهداف أو أكثر في نهائي الدوري الأوروبي سوى كارلوس باكا عام 2015 مع إشبيلية وهازارد مع تشيلسي.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حقق البطولة في 2012-2013 بعدما تفوق على بنفيكا.

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