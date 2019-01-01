تأهل البلوز إلى المباراة النهائية بعد تخطي فريق آينتراخت في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد أن تعادلا ذهابًا وإيابًا (1-1)، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث بر صيد 72 تقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 9، وخسر 8 مباريات.