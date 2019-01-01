مدونة حية

تشيلسي × أرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تشيلسي ضد أرسنال في المباراة النهائية من الدوري الأوروبي 2019، والتي ستقام على ملعب باكو

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-05-29T19:40:59Z

40’تمريرة بينية عن طريق إدين هازارد في إتجاه أوليفييه جيرو المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها بيسراه قوية تصدى لها بشكل مميز بيتر تشيك

2019-05-29T19:37:56Z

39’ياربااااااااااااااااااه، بيتر تشيك يتألق ويتصدى لتصويبة جيرو
Getty

2019-05-29T19:36:59Z

38’عرضية من الجانب الأيسر سياد كولاسينيتش إلى داخل المنطقة أبعدت بقبضة اليد من الحارس كيبا

2019-05-29T19:36:14Z

37’إدين هازارد انطلق داخل المنطقة من الجهة اليسرى وسط كثرة عددية من دفاعات أرسنال، ونجحوا في إستخلاص الكرة دون إرتكاب أي خطأ

2019-05-29T19:35:01Z

36’إيميرسون سدد كرة قوية بيسراه من داخل يسار المنطقة تصدى لها بيتر شيك ببراعة ثم أبعدت من دفاعات الجانرز

2019-05-29T19:34:07Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول وأرسنال أفضل على المستوى الهجومي 

2019-05-29T19:32:51Z

34’ركلة ركنية لصالح أرسنال من الجانب الأيمن نفذها جرانيت تشاكا مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها سوكراتيس برأسية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-29T19:30:47Z

33’سيزار آثبليكوتا سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات أرسنا وتحولت خارج المنطقة

2019-05-29T19:28:57Z

32’جرانيت تشاكا سدد كرة قوية من خارج المنطقة علت عارضة الحارس كيبا بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-29T19:28:23Z

31’اوووووووووووووووووه... شاكا بتصويبة صاروخية كاد أن يسجل أول أهداف الجانرز
Getty

2019-05-29T19:28:00Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-29T19:26:46Z

29’أوباميانج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت برأسية من آزبلكويتا إلى خارج المنطقة

2019-05-29T19:26:04Z

28’نجولو كانتي انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة لم يحسن إستقبالها جيرو وإصطدمت بقدمه ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-29T19:25:01Z

27’خطأ نفذه جرانيت تشاكا داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات تشيلسي ووصلت سهلة إلى أحضان كيبا

2019-05-29T19:23:44Z

26’خطأ لصالح ناتشو مونريال في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد دفع من بيدو

2019-05-29T19:23:36Z

25’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-29T19:23:20Z

24’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجهم

2019-05-29T19:21:37Z

23’اووووووووووووووه... تصاطدم قوي بين سيزار آثبليكويتا وحارسه كيبا

2019-05-29T19:20:37Z

22’عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق ميتلاند لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات تشيلسي إلى ركنية

2019-05-29T19:18:57Z

21’حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب وسط مطالبات من لاعبي الجانرز بركلة جزاء

2019-05-29T19:17:48Z

20’اوووووووووووووووه... ألكساندر لاكازيت سقط على أرضية الملعب داخل المنطقة بعد تدخل من كيبا

2019-05-29T19:16:43Z

19’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جرانيت تشاكا لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات تشيلسي

2019-05-29T19:15:29Z

18’كرة ثابتة نفذها إدين هازارد مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن الحكم الإيطالي يحتسب خطأ لصالح دفاعات أرسنال

2019-05-29T19:14:46Z

17’خطأ لصالح أوليفييه جيرو بعد تدخل من سوكراتيس في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-05-29T19:12:42Z

16’تمريرة بينية عن طريق أوباميانج في إتجاه ألكساندر لاكازيت المنطلق على حدود المنطقة في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-29T19:12:24Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-29T19:11:52Z

14’خطأ لصالح إدين هازارد في منتصف الميدان بعد تدخل من لوكاس توريرا

شاهد

2019-05-29T19:10:29Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق مسعود أوزيل إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس كيبا لتصل أمام أوباميانج الذي سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن لتتحول إلى ركلة مرمى

 

2019-05-29T19:08:52Z

12’يارباااااااااااااااااااااااااه، أوباميانج كاد أن يفتتح التسجيل للجانرز
Getty Images

2019-05-29T19:08:00Z

11’كرة ثابتة نُفذت عن طؤسث مسعود أوزيل مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات تشيلسي

2019-05-29T19:07:44Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-29T19:07:05Z

9’خطأ لصالح لاكازيت بعد تدخل من دافيد لويز في منتصف الميدان

2019-05-29T19:06:15Z

8’إدين هازارد اكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من لوكاس توريرا

2019-05-29T19:05:30Z

7’تمريرة بينية عن طريق نجولو كانتي في إتجاه هازارد المنطلق على حدود منطقة جزاء الجانرز، لكن أبعدت بشكل مميز من أمامه من دفاعات أرسنال

2019-05-29T19:04:39Z

6’خطأ لصالح إدين هازارد بعد تدخل من جرانيت شاكا في منتصف الميدان

2019-05-29T19:03:38Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-29T19:02:57Z

4’بداية هادئة وإنحصار للعب في منتصف الميدان

2019-05-29T19:02:21Z

3’البداية مع الجانرز وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-29T19:00:47Z

2’تشيلسيب بالزي الأزرق الكامل على اليمين، وأرسنال بالزي الأحمر والأبيض على اليسار

انطلاق نهائي اليوروباليج

2019-05-29T19:00:39Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-05-29T18:59:35Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، وفي انتظار صافرة البداية

شاهد لقاء حصري مع أسطورة أرسنال السابق بات رايس

2019-05-29T18:50:40Z

تاريخ مواجهات الفريقان في جميع المسابقات

2019-05-29T18:42:17Z

إليكم تشكيل أرسنال لمباراة اليوم

2019-05-29T18:37:12Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

بيتر تشيك / سوكراتيس بابا ستاثوبولوس / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / أينسيل ميتلاند / لوكاس توريرا / جرانيت تشاكا / سياد كولاسينيتش / أليكساندر لاكازيت / مسعود أوزيل / بيير إميريك أوباميانج

البدلاء / داني ويلبيك / كارل جينكنسون / ماتيو جيوندوزي / ستيفان ليشتشتاينر / بيرند لينو / بوكايو ساكا / محمد النني / شكوردان موستافي / أليكس إيووبي / ديان لليف / إيديه نكيتياه

 

إليكم تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم

2019-05-29T18:35:09Z

يبدأ المدرب ماوريسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كيبا / سيزار أثبليكويتا / أندرياس كريستينتسين  / دافيد لويز / إيميرسون / نجولو كانتي / جورجينيو / كاتيو كوفاسيتش / بيدرو / أوليفييه جيرو / إدين هازارد

البدلاء / جورج ماكيكران / جونزالو إيجواين / روس باركلي / إيثان أمبادو / جايمي كومينج / جاري كاخيل / ماركوس ألونسو / ويلي كاباييرو / كونكور كالاجر / ويليان / دافيد زاباكوستا

 

2019-05-29T15:09:40Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي
Getty Images

2019-05-29T15:08:09Z

التقى تشيلسي وأرسنال 197 مرة في جميع المنافسات، لكن تقابلا مرتين فقط في المسابقات الأوروبية

2019-05-29T15:06:51Z

عبر الجانرز إلى نصف نهائي عبر بوابة نابولي الإيطالي، بعدما تغلب عليه بنتيجة (0-3) كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب، قبل أن يلاقي فريق فالنسيا في الدور قبل النهائي، حينما حقق أرسنال الفوز بنتيجة (7-3) في المبارتين، أما في الدوري فأنهى أرسنال هذا الموسم وهو في المركز الخامس برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام آخر المتأهلين للكأس ذات الآذنين الموسم المقبل، فبعد أن لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في سبع وهُزم في عشر مباريات.

2019-05-29T15:06:36Z

تأهل البلوز إلى المباراة النهائية بعد تخطي فريق آينتراخت في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد أن تعادلا ذهابًا وإيابًا (1-1)، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث بر صيد 72 تقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 9، وخسر 8 مباريات.

2019-05-29T15:03:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين تشيلسي وأرسنال على ملعب باكو الأولمبي بأذربيجان، في نهائي الدوري الأوروبي 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال