يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

بيتر تشيك / سوكراتيس بابا ستاثوبولوس / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / أينسيل ميتلاند / لوكاس توريرا / جرانيت تشاكا / سياد كولاسينيتش / أليكساندر لاكازيت / مسعود أوزيل / بيير إميريك أوباميانج

البدلاء / داني ويلبيك / كارل جينكنسون / ماتيو جيوندوزي / ستيفان ليشتشتاينر / بيرند لينو / بوكايو ساكا / محمد النني / شكوردان موستافي / أليكس إيووبي / ديان لليف / إيديه نكيتياه

📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!



🏆 #UELfinal