أرسنال يسافر لمواجهة باتي بوريسوف بدون أوزيل

النجم الألماني غاب عن عدد هائل من المباريات للمدفعجية خلال الموسم الحالي

واصل صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، غيابه عن مباريات أرسنال بمختلف البطولات هذا الموسم.

أوزيل غاب عن المدفعجية في فوزهم على هيديرسفيلد تاون السبت الماضي بالدوري الإنجليزي لشعوره بالإعياء.

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ورغم عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة باتي بوريسوف بذهاب دور الـ32 في الدوري الأوروبي غداً، إلا أنه لم يتواجد بالقائمة المسافرة إلى بيلاروسيا.

ويغيب أيضاً آرون رامسي بسبب إصابة في الركبة، وكذلك المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، رغم مشاركته بتدريبات الفريق وعودته من الإصابة.

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وأما الأنباء الجيدة فتأتي بعودة المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، ولاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا.

المدرب أوناي إيمري قال عن آخر أنباء فريقه:"اخترت المجموعة القادرة على خوض المباراة وفي حالة جيدة من الجاهزية".

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وأضاف:"سوكراتيس تدرب معنا ولكنه غير جاهز نفس الأمر لأوزيل، وأما أوباميانج فقد عاد بشكل كامل".

وجاءت القائمة المسافرة إلى بيلاروسيا لمواجهة باتي بوريسوف كالتالي :بيتر تشيك، لينو، النني، كوسيلني، مخيتاريان، لاكازيت، توريرا، ليشتاينر، أوباميانج، ماتيلاند نايلز، أيوبي، مونريال، موستافي، دينيس سواريز، جيندوزي، كولاسيناك، جاكا، نيكيتيا.