أرسنال يتفوق على نابولي في سباق بيبي

أين يلعب الإيفواري الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية أن أرسنال أصبح يحتل الصدارة في سباق التعاقد مع نيكولاس بيبي، نجم ليل، في الساعات الأخيرة.

رئيس ليل أوضح الجمعة أن نابولي قدم عرضاً وتم قبوله للتعاقد مع بيبي، بانتظار مفاوضات اللاعب الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن أرسنال قدم عرضاً يتناسب مع ما يطلبه ليل، والصفقة في مراحل متقدمة بين الناديين.

"رومانو" أكد أن المفاوضات دائرة أيضاً بين أرسنال واللاعب الإيفواري، خصوصاً وأن الأخير متردد بخصوص الانتقال إلى نابولي.

بينما أوضحت "بي بي سي" أن ليل وافق أيضاً على أن يقوم أرسنال بدفع مبلغ الثمانين مليون يورو، قيمة الصفقة، على دفعات.

نيكولاس بيبي يحبط نابولي بطلبات شخصية كبيرة

وحاول أرسنال ضم ويلفريد زاها من كريستال بالاس، ولكن الأخير أكد أن العرض المقدم يقل عن الثمانين مليون يورو التي يطلبها.

ويتواجد أرسنال حالياً في الولايات المتحدة ضمن معسكره التحضيري للموسم المقبل.