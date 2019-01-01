ليل يعلن التوصل لاتفاق مع نابولي حول بيبي

الصفقة متوقفة على شرط وحيد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن جيرارد لوبيز، رئيس ليل، عن التوصل لاتفاق مع نابولي بخصوص بيع نجمه الفريق الإيفواري نيكولاس بيبي.

وشوهد وكلاء اللاعب في نابولي مساء الخميس، وخرجت تقارير لاحقة تحدثت عن مغالاة اللاعب في طلباته الشخصية.

وقال لوبيز مع "توتوسبورت": "العام الماضي طلبنا من بيبي البقاء، مع السماح له بالرحيل هذا الصيف في حال وجود عروض مقنعة".

وأكمل: "تلقينا أربعة عروض مرضية اقتصادية من أندية مهتمة، نابولي أرضى طلبنا لثمانين مليون يورو".

وختم: "الأمر الآن للاعب ليقرر مصيره، بيبي سيعود الأثنين المقبل وسيقرر، آدم وناس؟ صفقتان منفصلتان".

وتشير آخر التقارير لوجود اهتمام إنجليزي من قبل أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة لأتلتيكو مدريد.