أرسنال يستهدف مدافع باريس سان جيرمان

تدعيمات في الطريق لأرتيتا

أفادت تقارير بوجود اهتمام من قبل أرسنال بالتعاقد مع لييفين كورزاوا، مدافع باريس سان جيرمان، خلال انتقالات يناير الشتوية لتدعيم دفاعه.

كورزاوا ينتهي عقده مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال بنهايته مجاناً إلى أي نادٍ آخر، والتفاوض معه والاتفاق بداية من يناير.

وذكرت "RMC" أن أرسنال بدأ الاستعلام حول إمكانية ضم الظهير الأيسر الدولي خلال يناير الجاري لحل مشكلته مع المركز خلال هذا الموسم.

وضم أرسنال كيران تيرني الصيف الماضي من سيلتيك، ولكن اللاعب غائب بسبب إصابة في الكتف ستبعده حتى مارس المقبل.

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وفقد أرسنال الظهير الأيسر الآخر سايد كولاسيناك أيضاً بداعي الإصابة، ليستخدم المدرب ميكيل أرتيتا الشاب بوكايو ساكا في المركز مؤقتاً.

وذكرت مصادر فرنسية أن بي إس جي عرض خدمات كورزاوا على عدة أندية، منها ليون وإنتر، في محاولة لعدم فقدان اللاعب مجاناً نهاية الموسم.

وشارك كورزاوا في 14 مباراة مع الفريق الفرنسي بمختلف المسابقات محلياً وأوروبياً بالموسم الحالي.