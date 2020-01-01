شكوك حول إصابة قوية لتوريرا

ضربة قوية لخط وسط أرسنال هذا الموسم

يواجه نادي أرسنال الإنجليزي، احتمالية غياب لاعب وسط لوكاس توريرا لفترة طويلة، بعد إصابته بمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

توريرا بدأ المباراة كأساسي، ولكنه غادر أرض الملعب بعد مرور 12 دقيقة فقط، بعد التحام عنيف من جيمس بولتون مدافع الفريق الخصم.

المدرب ميكيل أرتيتا قرر إخراج الدولي الأوروجوياني، ليدفع بنظيره الإسباني داني سيبايوس بدلاً منه بخط وسط المدفعجية لاستكمال المباراة.

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وتبدو إصابة توريرا غير مطمئنة للمدرب الإسباني، حيث غادر الملعب محمولاً على نقالة رفقة الجهاز الطبي، الذي فضل إمداده ببعض الأكسجين خلال خروجه.

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ومن المتوقع أن يتأثر أرسنال بغياب الأوروجوياني خلال الفترة الحاسمة التي يمر بها الفريق بحالة خطورة إصابته في الكاحل، حيث يطمح في العودة مرة أخرى لسباق المنافسة على الأربعة الكبار، بعد توديع الدوري الأوروبي ضد أولمبياكوس.

يذكر أن توريرا الذي انضم للفريق اللندني من سامبدوريا في 2018، شارك في 32 مباراة مع أرسنال هذا الموسم وسجل هدفين بجميع البطولات.