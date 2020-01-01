سوكراتيس: الكرة الحديثة سببت أزمة للمدافعين

معاناة كبيرة شهدها أرسنال على المستوى الدفاعي هذا الموسم

دافع سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع نادي أرسنال، عن الشكل الذي ظهر به الخط الخلفي للمدفعجية خلال الموسم الحالي، ومستواه على وجه التحديد الذي أثار الشكوك حول مستقبله.

أرسنال عانى من أزمة واضحة هذا الموسم على الجانب الدفاعي، مما أدى لرحيل المدرب أوناي إيمري وقدوم مواطنه الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي ساعد على تحسن النتائج بشكل ملحوظ.

المدفعجية خرجوا بشباك نظيفة مرتين على التوالي في الفوز على مانشستر يونايتد 2/0 بالدوري الإنجليزي، وأمام ليدز يونايتد بالمواجهة التي انتهت بانتصارهم 1/0 بكأس الإتحاد.

وقال سوكراتيس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"كرة القدم تغيرت في آخر 10 أو 12 سنة، عندما بدأت مسيرتي في إيطاليا واليونان لم يكن من الضروري بناء الهجمة من الخلف، واحتمالات تعرضك لهجمات وفرص تسجيل كانت أقل".

وأضاف:"الآن معظم الفرق تحاول بناء اللعب عن طريق الخط الخلفي وتبادل التمريرات للوصول للمناطق الخطرة للخصم، مما يعرضك لمخاطرة كبيرة، الأمر يبدو ممتعاً لكنك تتلقى أهدافاً بسببه".

وتابع:"لاعب كرة القدم ليس مثل الإنسان الآلي، الجميع يقوم بالأخطاء، ربما لا يجب على المدافع الركض بسرعة نحو الخصم وإلا سيعرض فريقه لخطورة كبيرة".

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واستكمل:"أستمتع بالدفاع كثيراً وأحاول التمتع بالثقة والسرعة والقوة الكافية للتحكم في المباراة عن طريق الخط الخلفي".

واستشهد المدافع اليوناني بالهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، مؤكداً أنه النموذج الأفضل للمدافعين في الشكل الحديث لكرة القدم.