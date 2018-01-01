توريرا يروي تفاصيل انتقاله لأرسنال وسر تأقلمه السريع

لاعب الوسط الأوروجوياني يتحدث عن مكالمة أوناي إيمري التي تسببت في انتقاله لأرسنال

مدح لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، مدربه الإسباني أوناي إيمري، ودوره الكبير في مساعدته مع الفريق الإنجليزي.

توريرا جاء من سامبدوريا إلى أرسنال الصيف الماضي بـ26 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أحد أبرز لاعبي الفريق.

صاحب الـ22 عاماً ساهم في 21 مباراة بدون هزيمة للمدفعجية بجميع البطولات حتى الآن، وسجل هدفين حاسمين في توتنهام وهيديرسفيلد تاون.

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وقال توريرا عن سر نجاحه:"هناك العديد من الفرق اهتمت بضمي بعد نهاية الموسم الماضي مع سامدبوريا، ولكني لم أتوقع المجيء لإنجلترا أبداً".

وأضاف:"قبل أن أذهب لكأس العالم تلقيت اتصالاً من إيمري، وكانت مفاجأة كبيرة لي، علمت أنني اكتسبت هذه الثقة بسبب عملي الجاد وهذا الاتصال جعلني في قمة السعادة".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وتابع:"مكالمة إيمري لي أعطتني الثقة قبل المونديال وجعلتني في قمة تركيزي مع أوروجواي في البطولة".

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واستكمل الأوروجوياني:"أشعر بالحظ لوجود إيمري الذي يتحدث الإسبانية هو وبعض أعضاء الجهاز الفني، مما جعل الأمور أسهل بالنسبة لي في التأقلم وفهم أسلوب اللعب".

تصريحات توريرا تأتي قبل مواجهة أرسنال مع كاراباج بعد غد الخميس بالدوري الأوروبي، والمتوقع غيابه عنها لاعتماد إيمري على البدلاء بهذه البطولة.