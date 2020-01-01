كورزاوا يُزيد التكهنات حول اقترابه من أرسنال

صفقة محتملة للنادي الإنجليزي خلال أيام

أعلن لايفين كورزاوا ظهير باريس سان جيرمان، عن تغيير وكيل أعماله، وسط التكهنات حول رحيله عن النادي الفرنسي والانتقال لأرسنال.

كورزاوا ينتهي عقده مع باريس الصيف القادم، بوجود أنباء قوية حول رغبته في الانضمام لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب كشف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن تغيير وكيل أعماله، واختيار الوكالة التابعة لوكيل اللاعبين كيا جورابشيان والذي يعمل مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وتزيد هذه الأنباء التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة وأن الشركة الجديدة يتواجد مقرها في إنجلترا، مما يؤكد اقترابه الشديد من اللعب للمدفعجية.

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وتأتي تغريدة كورزاوا بعد ساعات لما أكدته التقارير الأخيرة حول اتفاق أرسنال على ضم صاحب الـ27 سنة، بمقابل مادي مُخفض قبل نهاية عقده في الصيف.

وتمثل الصفقة المحتملة إضافة قوية لدفاع أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا، نظراً لغياب الإسكتلندي كيران تيرني حتى مارس القادم، والإصابات المتكررة للبوسني سياد كولاسيناك بمركز الظهير الأيسر.