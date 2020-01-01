رسمياً.. أرسنال يعلن التعاقد مع بابلو ماري

الصفقة الأولى للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن ضم المدافع الإسباني بابلو ماري، من نظيره البرازيلي فلامنجو، كأول صفقة له بفترة الانتقالات الشتوية.

أرسنال دخل الميركاتو الحالي، طامحاً للتعاقد مع مدافع جديد، نظراً للنقص الشديد الذي يعانيه الفريق، وبالأخص بعد إصابة كالوم تشامبرز وغيابه حتى نهاية الموسم.

وهو ما دفع النادي اللندني للتوجه نحو ماري، الذي سينضم للفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو القادم مع وجود إمكانية الشراء بشكل نهائي.

Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo. 👏🏆🇪🇸#CRF pic.twitter.com/z5skwsimzO — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020

وقال فلامنجو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"لقد حان الوقت الآن لتوديع المدافع الذي جاء لفلامنجو وصنع التاريخ مع النادي بتحقيق لقب الدوري وكوبا ليبرتادوريس، شكراً لك يا بابلو على كل شيء".

ومن جانبه رحب أرسنال بلاعبه الجديد بتغريدة أخرى بعبارة:"بابلو ماري قادم للعاصمة، مرحباً في لندن وأهلاً بك في أرسنال".

Welcome to London. Welcome to .@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

وقال ماري عقب انضمامه للمدفعجية:"عندما تحدثت مع وكيلي وأخبرني عن فرصة اللعب لأرسنال كنت في غاية السعادة بهذه الفرصة الكبيرة".

وأضاف:"هذا النادي يعتبر من ضمن الأكبر على مستوى العالم، لذلك سعيد جداً بالانضمام له وأتطلع لارتداء قميص الفريق ومساعدة زملائي".

وأما إيدو المدير التقني للنادي اللندني فقال:"بابلو لاعب ذو خبرة كبيرة، سيمنحنا قدرات دفاعية مميزة ونحن سعداء جداً باتفاقنا مع فلامنجو على ضمه بشكل مبدئي حتى نهاية الموسم".

ومن المقرر أن يدفع أرسنال مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لفلامنجو نظير الإعارة، مع 8 مليون آخرين في حالة رغبته بشراء بابلو ماري في الصيف.

وحسبما أكدت بعض الصحف الإنجليزية، فمن المتوقع قيام أرسنال بصفقة أخرى قبل إغلاق السوق، لتدعيم فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

يذكر أن المدفعجية يلعبون مباراتهم القادمة ضد بيرنلي يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي، ومن غير المتوقع ظهور ماري باللقاء، مع انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة العطلة الشتوية بالإمارات العربية المتحدة.