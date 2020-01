رسمياً.. أرسنال يعلن التعاقد مع بابلو ماري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن ضم المدافع الإسباني بابلو ماري، من نظيره البرازيلي فلامنجو، كأول صفقة له بفترة الانتقالات الشتوية.

أرسنال دخل الميركاتو الحالي، طامحاً للتعاقد مع مدافع جديد، نظراً للنقص الشديد الذي يعانيه الفريق، وبالأخص بعد إصابة كالوم تشامبرز وغيابه حتى نهاية الموسم.

وهو ما دفع النادي اللندني للتوجه نحو ماري، الذي سينضم للفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو القادم مع وجود إمكانية الشراء بشكل نهائي.

وقال فلامنجو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"لقد حان الوقت الآن لتوديع المدافع الذي جاء لفلامنجو وصنع التاريخ مع النادي بتحقيق لقب الدوري وكوبا ليبرتادوريس، شكراً لك يا بابلو على كل شيء".

ومن جانبه رحب أرسنال بلاعبه الجديد بتغريدة أخرى بعبارة:"بابلو ماري قادم للعاصمة، مرحباً في لندن وأهلاً بك في أرسنال".

Welcome to London. Welcome to .@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y