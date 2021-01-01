أرتيتا يمنح أوديجارد وعدًا بأدوار مهمة في آرسنال

اللاعب النرويجي سيرحل عن ريال مدريد هذا الشهر إلى آرسنال على خطى سيبايوس

كشفت صحيفة ميترو البريطانية أن ميكيل أرتيتا قد تواصل بشكل شخصي مع صانع الألعاب الدولي النرويجي مارتين أوديجارد.

وقرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول بكامل قوته، في سباق التعاقد مع لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد من ريال مدريد.

أوديجارد عاد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعد فترة إعارة ناجحة مع ريال سوسييداد، كان من المقرر استمرارها لمدة عام آخر.

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اللاعب يشعر بحالة غضب شديدة بعد قطع إعارته وعدم الاعتماد عليه على مدار الموسم الحالي، ليطلب الرحيل وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية.

وحسب ميترو، تحدث أرتيتا بالفعل مع مارتين أوديجارد قبل انتقاله المنتظر إلى آرسنال والذي من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة حسب التكهنات الصحفية.

ووعد المدير الفني للنادي اللندني لاعب وسط ريال مدريد بأنه سيحصل على دور منتظم في الفريق وسيصبح من أهم الركائز التي سيعتمد عليها في وسط الملعب.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير الشيرينجيتو أيضًا نفس ما قالته صحيفة ميترو، حيث يزعم أن أرتيتا أبلغ أوديجارد أنه سيُمنح فرصًا في آرسنال أكثر مما حصل عليه تحت قيادة زيدان في مدريد

ويحاول النادي الإنجليزي الانقضاض على الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن أوديجارد نفسه طلب مهلة للتفكير بعد دخول المدفعجية في الصورة.

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ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مفاوضات مكثفة بين اللاعب والأندية المهتمة به لحسم مستقبله قبل نهاية السوق الشتوي، وسط أنباء حول رغبة أياكس أمستردام وإشبيلية في ضمه أيضًا.

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة لعب لمدة 367 دقيقة فقط على مدار هذا الموسم، حيث ظهر في 9 مباريات أغلبها كبديل.