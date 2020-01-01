أرتيتا يشكو سوء عشب ملعب بيرنلي بعد تعادل أرسنال

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يشكو سوء عشب ملعب فريق بيرنلي.

أعرب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن انزعاجه من حالة عشب ملعب فريق بيرنلي الذي لعب عليه مساء اليوم الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أعقبت المباراة وتطرق خلالها لطريقة أداء فريقه خلالها، وأكد فيها أن الفريق استطاع السيطرة على بعض أوقات المباراة بشكل كامل.

وقال أرتيتا: "الدقائق الأولى من المباراة منحتني السعادة، لقد سيطرنا عليها بشكل واضح لكن بعد ذلك بدأنا في التراجع وذلك أحبطني".

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وأضاف: "مع بداية الشوط الثاني كنا قد فشلنا في السيطرة على أي شيء في المباراة، لكن الأمر الإيجابي يتمثل في الدقائق الجيدة التي لعبناها في النهاية".

وأكمل: "لقد دافعنا بشكل جيد عندما حصلوا هم على الكرات، لقد تطورنا بشكل واضح في ذلك الجانب، وأصبحت الفرص التي تأتي علينا أقل خطورة".

وأردف معربًا عن ضيقه من أرضية الملعب: "لقد كان العشب طويلًا للغاية ولم يتم رش الملعب، كل تلك الأمور جعلت نقل الكرة أكثر صعوبة".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو التعادل الرابع على التوالي لأرسنال ليستقر في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.