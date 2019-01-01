أرتيتا وأليجري يتصدران الترشيحات لخلافة إيمري في أرسنال

البحث يبدأ عن مدرب جديد في ملعب الإمارات

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق، بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري اليوم الجمعة.

التقارير والتكهنات مستمرة حول المدرب القادم للفريق اللندني، والترشيحات مفتوحة أمام العديد من المدربين الكبار.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية كشفت عن 4 مرشحين لخلافة إيمري بقيادة أرسنال خلال الموسم الحالي.

الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، يعتبر من أقوى الأسماء التي قد تخلف الأسباني بملعب الإمارات.

المدرب قضى الفترة التي مضاها بعد رحيله عن يوفي، يحاول تعلم اللغة الإنجليزية في حالة انتقاله للبريميرليج.

ويأتي من بعده إيطالي آخر وهو كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، وكذلك نونو سانتو المدير الفني لفريق ولفرهامبتون.

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ميكيل أرتيتا أيضاً يعتبر من أبرز المرشحين، حيث يعمل كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، ومن غير المتوقع أن يقف الأخير في طريقه بحالة الرغبة بخوض تحدي جديد.

ووفقاً لتقارير صحفية أخرى، مارسيلينيو جارسيا مدرب فالنسيا السابق قد يخلف مواطنه إيمري بأرسنال، حيث تواصلت معه إدارة النادي اللندني هذا الأسبوع.

بريندان رودجرز أيضاً من المدربين الذين لفتوا أنظار إدارة أرسنال، لكن إمكانية رحيله عن ليستر سيتي تبدو في غاية الصعوبة، وكذلك باتريك فييرا أسطورة النادي الإنجليزي ومدرب نيس الفرنسي حالياً.