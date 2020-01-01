أرتيتا: مشروع أرسنال يسير في الطريق الصحيح

تعرف على تصريحات مدرب أرسنال حول مشروع الفريق

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أنّ مشروع الفريق اللندني يسير بطريقة صحيحة مطالبًا بالصبر وعدم التعجل في اتخاذ القرارت.

أرسنال يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي ولكن بفارق 10 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أنا واثق من أننا نستطيع تقديم شيء جيد سويًا، نحن حاليًا في المرحلة الأولية ونحتاج للمضي قدمًا".

المزيد من الفرق

وتابع: "أنا سعيد للغاية لأن اللاعبين أصبحوا يستمتعون أكثر بالعمل في الوقت الحالي ويؤمنون بقدرتهم على تقديم الأفضل".

ورغم سعادته بما يقدمه الفريق اللندني في الوقت الحالي لكنّه أكد على رغبته في تسريع عملية التطور لكنّه لا يرغب في زيادة الأمر بصورة مبالغ فيها حتى لا تُقتل فرصة إعادة بناء الفريق.

وواصل: "أعتقد أن الفريق يمتلك طاقة أكبر خلال الفترة الحالية وعلينا العمل سويًا لأجل التطور والسير على هذا الطريق لأجل تقديم الأفضل".

وأردف: "بدون امتلاك هوية للفريق أعتقد أننا لن نستطيع اتخاذ أي خطوة للأمام، فالأهم الآن أنّ نركز على فكرة الالتزام بالمسار الذي نسير عليه حاليًا".

واختتم: "أنا واثق بأن اللاعبين والإدارة والجميع في أرسنال على قلب رجل واحد ويعرفون جيدًا ضرورة الصبر واتباع الطريق الحالي".

ويواجه أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد غدًا، الأحد، في الجولة 26 من البريميرليج.