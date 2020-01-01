أرتيتا: محبطون من الخروج الأوروبي وعلينا دعم أوباميانج

تعرف على تصريحات أرتيتا قبل مواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أنّ الفريق لا يزال يشعر بالإحباط بعد الهزيمة من أوليمبياكوس وتوديع الدوري الأوروبي مشيرًا إلى ضرورة دعم مهاجم وقائد الفريق، بيير إيميريك أوباميانج.

أرسنال خسر يوم الخميس الماضي بهدفين لهدف في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي ليودع البطولة مبكرًا.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة بورتسموث: "بالطبع نشعر بالإحباط والحزن بسبب ما جرى في لقاء الخميس الماضي، وكانت أول رسالة لي للاعبين أننا خلفهم وأقدر جهدخم وما قاموا به ورد فعلهم الجيد بعد استقبال الهدف في الدقائق الاخيرة. الجميع متعب ويستحق الحصول على راحة لأجل الاستعداد للمتبقي من الموسم".

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وتابع: "الخسارة جزء من كرة القدم وعلينا أن نتكاتف سويًا لتجاوز هذه المرحلة، وظيفتي هي إقناع اللاعبين بأننا نتطور وهناك العديد من الأمور الإيجابية".

المدرب الإسباني أكد أنّ بيير إيميريك أوباميانج سجل هدفًا رائعًا أمام أوليمبياكوس لكنه مستاء من الفرصة التي أهدرها في الدقائق الأخيرة مؤكدًا أنّ الجميع يدعمه ويعرف قيمته وأهميته للفريق.

واستمر في الحديث عن المباراة بقوله: "لم أكن سعيدًا بأول 15 دقيقة لأن الكرة كانت بطيئة جدًا وبعد ذلك تحسنت الأمور وتطورنا كثيرًا ولعبنا من 65 إلى 70 دقيقة في نصف اللعب المنافس".

وأشاد أرتيتا بما يقدمه بوكايو ساكا مع الفريق متمنيًا رؤيته بقميص المنتخب الإنجليزي، كما كشف عن استمرار غياب كيران تيرني للإصابة".

واختتم: "كأس الاتحاد هو بطولة خاصة لأرسنال ولدينا تاريخ جيد فيها ونحب اللعب دائمًا في ويمبلي فالأجواء هناك رائعة، أتمنى أن نقدم نتيجة إيجابية أمام بورتسموث ونستمر في البطولة".

وتم تأجيل مواجهة أرسنال مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب خوض الأخير لقاءًا مع أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة غدًا، الأحد.

جدير بالذكر أنّ أرسنال حقق اللقب 13 مرة في كأس الاتحاد آخر عام 2017 كما وصل للنهائي 20 مرة كأكثر فريق بالتساوي مع مانشستر يونايتد.