ماذا قال مدرب آرسنال؟

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال استياءه الشديد من قرار الحكم مايكل أوليفر بطرد لاعب الفريق لياندرو تروسارد أمام مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ففي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وقبل لحظات من صافرة النهاية بينما كانت النتيجة (2-1 لآرسنال)، ارتكب لياندرو تروسارد مخالفة في الالتحام مع أحد لاعبي السيتي في منتصف الملعب، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ومن ثم يطرده.

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تسببت البطاقة الحمراء المثيرة للجدل في غضب أرتيتا، الذي حاول الدفاع عن تقدم فريقه، وكاد ينجح لولا أن جاء هدف التعادل للسيتي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق جون ستونز (2-2).

وقال أرتيتا في مقابلة صحفية عقب المباراة: "لا أُفضل التعليق (على البطاقة الحمراء) كنت بالفعل في مشكلة كبيرة وأحاول حل ما حدث على أرض الملعب".

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وأتم: "من الواضح جدًا أنه ليس من الضروري التعليق على القرار، أتوقع أن يكون هناك 100 مباراة تسعة مقابل عشرة هذا الموسم إذا كان هذا (المعيار)".