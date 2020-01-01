أرتيتا: بيبي خذل الفريق ولم يكن عليه أن يُطرد بهذه الطريقة

تصريحات أرتيتا بخصوص تعادل آرسنال أمام ليدز يونايتد وطرد بيبي الكارثي

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال إن التصرف الذي قام به نيكولاس بيبي وأدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء وحرم الفريق من خدماته لم يكن يجب أن يحدث.

زخيّم التعادل السلبي بدون أهداف على مجريات مباراة ليدز يونايتد وضيفه آرسنال، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب إيلاند رود في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

المباراة كانت مملة إلى درجة كبيرة جدًا، فلم تشهد الكثير من الفرص من الفريقين باستثناء ثلاث لقطات في الشوط الثاني ارتطمت فيهم الكرة بالقائم الأيمن لبيرند لينو.

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اللقطة التي أثرت على المباراة كانت في الدقيقة 51، بعدما تلقى نيكولاس بيبي بطاقة حمراء مباشرة اضطر بعدها الجانرز إلى التراجع للدفاع خشية تلقي شباكه هدفًا من أصحاب الأرض.

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وحول هذه اللقطة قال ميكيل أرتيتا إن بيبي خذل الفريق بتصرفه ذلك، لا توجد أعذار للقيام بمثل هذا التصرف غير المسؤول في مباراة هامة نحتاج فيها جهود الجميع"

وأضاف: "لقد قام المهاجم الإيفواري بالتخلي عن زملائه في الفريق، لقد تحدثت إليه بعد المباراة وهذا غير مقبول أبدًا، لا يمكن قبول ذلك تحت أي ظرف"

وأردف أرتيتا: "تعجبني شخصية الفريق حقًا، عندما خذل بيبي الفريق تماسك الأولاد، لقد عانينا معًا وتمسكنا بما كان علينا القيام به، التعادل نتيجة إيجابية في ظل هذه الظروف ولكن في المطلق لا أحب التعادل"

بهذه النتيجة يرتفع رصيد آرسنال للنقطة 13 ويرتقي إلى المركز الثاني عشر مستغلًا تعثر مانشستر سيتي بالأمس أمام توتنهام.

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بينما ارتفع رصيد ليدز يونايتد إلى النقطة الحادية عشر، وأصبح في المركز الرابع عشر ليواصل بذلك بدايته الجيدة هذا الموسم.