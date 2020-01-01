أخبار الانتقالات: آرسنال يستهدف نجم ريال مدريد وحارس اليونايتد يسعى للرحيل

بيكيه يعاني من إصابة خطيرة في الركبة

تعرض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لما بدا أنه إصابة خطيرة في الركبة في لقاء أتلتيكو مدريد.

وفقًا لـ Diario Sport، تشير الاختبارات الأولى التي أجريت على أرض الملعب وفي غرفة الملابس إلى وجود مشكلة خطيرة قد تتطلب جراحة، والتي من شأنها تهميش بيكيه لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وستة أشهر كحد أقصى، على غرار فاتي الذي عانى من تمزق الغضروف المفصلي قبل أسبوعين وسيغيب على الأقل حتى نهاية شهر مارس.

غادر بيكيه أرضية الملعب بمساعدة أطباء الفريق ، وقد كاد أن يبكي ولم يكن قادرًا على وضع أي وزن تقريبًا في ساقه اليمنى مما أعطى المشجعين على الفور بعض الأسباب الكبيرة للقلق. وإذا كانت التقارير صحيحة، فسيخرج بيكيه لفترة من الوقت، وسيتعين على برشلونة أن يكون شرسًا في سوق يناير للتوقيع مع بديل أو سيلجأ لعدم بيع أومتيتي.