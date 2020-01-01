أخبار الانتقالات: آرسنال يستهدف نجم ريال مدريد وحارس اليونايتد يسعى للرحيل

آرسنال يستهدف نجم ريال مدريد في انتقالات يناير
آرسنال ينضم للسباق على نجم ريال مدريد
إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد محل اهتمام آرسنال - بحسب تودوفيتشاجيس.
يستكشف آرسنال إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني في صفقة إعارة قابلة للشراء في يناير.
آرسنال حريص على جلب إيسكو على إعارة مبدئية مدته ستة أشهر، قبل شرائه مباشرة مقابل 30 مليون يورو (27 مليون جنيه إسترليني / 36 مليون دولار) في الصيف المقبل.
زيدان حزين بعد التعادل امام فياريال
صرح زيدان مدرب ريال مدريد بعد المباراة التي انتهت بالتعادل أمام فياريال أنه يشعر بأن فريقه استحق الثلاث نقاط، وأنهم أهدروا نقطتين في هذه المباراة.
وقام زيدان بتحية اللاعبين وشكرهم على مجهودهم في المباراة.
وبعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة أصبح في المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، والمتصدر حاليا هو ريال سوسيداد ب20 نقطة ايضًا لكن من 9 مباريات.
إصابة خطيرة لقائد برشلونة قد تبعده لستة أشهر
بيكيه يعاني من إصابة خطيرة في الركبة
تعرض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لما بدا أنه إصابة خطيرة في الركبة في لقاء أتلتيكو مدريد.
وفقًا لـ Diario Sport، تشير الاختبارات الأولى التي أجريت على أرض الملعب وفي غرفة الملابس إلى وجود مشكلة خطيرة قد تتطلب جراحة، والتي من شأنها تهميش بيكيه لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وستة أشهر كحد أقصى، على غرار فاتي الذي عانى من تمزق الغضروف المفصلي قبل أسبوعين وسيغيب على الأقل حتى نهاية شهر مارس.
غادر بيكيه أرضية الملعب بمساعدة أطباء الفريق ، وقد كاد أن يبكي ولم يكن قادرًا على وضع أي وزن تقريبًا في ساقه اليمنى مما أعطى المشجعين على الفور بعض الأسباب الكبيرة للقلق. وإذا كانت التقارير صحيحة، فسيخرج بيكيه لفترة من الوقت، وسيتعين على برشلونة أن يكون شرسًا في سوق يناير للتوقيع مع بديل أو سيلجأ لعدم بيع أومتيتي.
مانشستر يونايتد يخفض سعر لاعبه لبيعه في يناير
سيقبل مانشستر يونايتد عروضاً بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني لحارس المرمى سيرجيو روميرو، حسب صحيفة The Mirror.
كان الشياطين الحمر يطالبون بضعف هذا المبلغ خلال الصيف لكنهم الآن يريدون ضمان حصولهم على بعض النقود للاعب يسعى لمغادرة الأولد ترافورد.
السيتي يسعى لمضاعفة راتب نجمه
مانشستر سيتي على استعداد لمضاعفة أجر جابرييل جيسوس الأسبوعي من أجل تقييده بصفقة جديدة، حسب ديلي ستار.
سيربح البرازيلي من الصفقة الجديد 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وينتهي عقده الحالي في الاتحاد حتى عام 2023.
إنتر ميامي يقترب من ضم نجم تشيلسي في يناير
مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو هو هدف في يناير لإنتر ميامي، وفقًا لصحيفة The Mirror.
يحرص النادي المملوك لديفيد بيكهام على التعاقد مع المزيد من اللاعبين ذوي الأسماء الكبيرة بعد موسم مخيب للآمال في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
إيفرتون كان يريد روني في تشيلسي وليس اليونايتد!
كشف واين روني عن رغبة إيفرتون في انضمامه إلى تشيلسي وليس مانشستر يونايتد في 2004.
وقال روني لبودكاست "كان إيفرتون يكافح حقًا من أجل المال في ذلك الوقت واكتشفت أنهم كانوا يستمعون إلى عروض، كانوا يحاولون دفعني للتوقيع لتشيلسي لأنهم سيدفعون أكبر قدر من المال،".
"ولكن بمجرد أن علمت أن يونايتد مهتم، أردت بعض التأكيد على أنهم يريدون التوقيع معي، بمجرد أن علمت أنهم يريدون التوقيع معي، كان هو النادي الوحيد."
حارس اليونايتد يسعى للرحيل
هندرسون يقترب من مغادرة الأولد ترافورد
يسعى حارس مرمى مانشستر يونايتد دين هندرسون بشدة لترك النادي على سبيل الإعارة في يناير، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
يحتاج هندرسون إلى تأمين المزيد من وقت المشاركة في المباريات، لمواصلة سعيه للحصول على مكان في منتخب إنجلترا كأساسي عبر اللعب لبورنموث أو برايتون من بين الأندية التي قد تتطلع إلى استعارته.
بعد التجديد لجوارديولا، السيتي يحاول تمديد عقد نجميه
سيغير مانشستر سيتي انتباهه إلى التجديد لرحيم سترلينج بعد التزام بيب جوارديولا بالنادي.
تزعم صحيفة ذا ميرور أن الأولوية الجديدة للنادي هي ضمان توقيع سترلينج وكيفين دي بروين أيضًا على تمديد العقد.
من المتوقع أن يحصل الثنائي على رواتب أفضل تبلغ قيمتها حوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.