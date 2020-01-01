أرتيتا: أشتاق إلى جوارديولا ولكن أطبق أفكاري

يُشيد بمارتينيلي أيضًا..

لم يخفِ مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، اشتياقه لاستاذه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ولكنه أكد على أن ما يطبقه حاليًا في الجانرز هي أفكاره الخاصة.

وعمل أرتيتا رفقة جوارديولا لمدة ثلاث سنوات في السيتي، قبل أن يوافق على عرض أرسنال ويتحول إلى الرجل الأول في النادي اللندني في نوفمبر الماضي.

المدرب الإسباني في تصريحات صحفية قال "أشتاق إليه؟ بالتأكيد، أنا صديق كبير له ومن أكبر المعجبين به أيضًا، كان لدينا الكثير من الفرح والعمل معًا، قضينا الكثير من الوقت معًا ونحن أصدقاء.".

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كما أضاف "أتحدث معه دائمًا، إنه صديقي وأنا أحترمه كثيرًا، نحن نشارك بعضنا البعض الكثير من الأشياء في حياتنا ونتناقش في كل شيء.".

إجماع من لاعبي أرسنال على تأثير أرتيتا الإيجابي

"لابد لي من أن أُطبق أفكاري، لقد كان شخصًا مهمًا في عملية تطوري باعتباره يمر بالكثير من الخبرات في مسيرته. لقد حظيت بامتياز كبير بأن أكون بجواره."

في الوقت نفسه، أشاد أرتيتا بالمعسكر التدريبي الذي يُقيمه أرسنال في دبي هذه الأيام، ونعت المدينة الإماراتية بأنها "بيئة مثالية" من أجل الاستعداد للنصف الثاني من الموسم.

أرتيتا أتم حديثه قائلًا "نحن بعيدون عن المربع الذهبي ولكن هناك الكثير من المباريات لنخوضها ونقلص الفارق، إذا فزنا في ثلاثة أو أربعة مباريات فقد نقترب كثيرًا.".

يذكر أن الجانرز حتى الآن حقق 3 انتصارات فقط في ولاية أرتيتا، مع تواجده في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن المربع الذهبي.