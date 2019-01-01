أرتور يواصل غيابه عن برشلونة

يُقاتل من أجل العودة..

سيواصل أرتور غيابه عن صفوف برشلونة، وهذه المرة في مباراة الفريق المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيش في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول لبطولة الدوري الإسباني.

مباراة البرسا أمام أتلتيكو مدريد، والتي فازت بها كتيبة فالفيردي بهدف ميسي، كانت آخر مشاركة لأرتور هذا الدور بقميص العملاق الكتلاني، والتي كانت في الأول من ديسمبر الحالي.

ولكن بعد ذلك عانى أرتور من مشاكل في العانة وقفت حائلًا أمام مشاركته في مختلف المباريات، قبل أن يتعافى ثم ينتكس مجددًا ليُسجل غيابه عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فإن أرتور سيغيب عن المباراة الأخيرة في 2019 أيضًا بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي أغضب الدولي البرازيلي كثيرًا وجعله يُقرر أن يذهب إلى جويانيا، مسقط رأسه، في سبيل تلقي العلاج من أجل العودة سريعًا للملاعب.

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أرتور يسعى إلى العودة من جديد للمشاركة بقميص البرسا في 2019 وتحديدًا في مباراة إسبانيول، والتي من المقرر أن تكون يوم 4 يناير، ويأمل اللاعب من خلال ذهابه للاستشفاء أن يجد العلاج اللازم وينتهي من هذه الإصابة إلى الأبد.

الجدير بالذكر أن برشلونة بعد مباراة إسبانيول سيسافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسبانية، والتي تقام بمشاركة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

كما يجدر الإشارة إلى أن برشلونة يتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد حاليًا برصيد 36 نقطة لكل منهما بعد تعادلهما في الكلاسيكو بدون أهداف.