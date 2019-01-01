برشلونة يفلت من عقوبات لافتات الكلاسيكو

اعتراضات كبيرة شهدتها مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالأمس

أشارت تقارير صحفية، إلى أن برشلونة فلت من عقوبات اللافتات التي قامت الجماهير رفعها في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وقامت جمهور الفريق الكتالوني برفع بعض اللافتات السياسية في مباراة الأمس أمام ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب كامب نو.

وشهدت المباراة احتجاجات في كثير من الأوقات من جمهور برشلونة، بسبب الأوضاع السياسية، وفي الشوط الثاني توقف المباراة لمدة دقيقة ونصفت تقريباً بسبب إلقاء الجماهير لبعض الكرات في الملعب.

وسبق وأن تأجلت المباراة التي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر الماضي، بسبب تلك الاحتجاجات والظروف الأمنية، ليرحلها الاتحاد الإسباني إلى موعد الأمس.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإنه لن يتم توقيع أي عقوبة على الفريق الكتالوني بسبب تلك الاحتجاجات أو اللافتات والهتافات التي تم استخدامها في اللقاء.

برتراجينيو: الفيديو ظلمنا.. وآمور: أتفهم غضب ريال مدريد

ولكن من الوارد ان يتم تطبيق عقوبة على الفريق، بسبب إلقاء الكرات وتوقف المباراة، كما حدث في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وحينها تم فرض غرامة مالية قدرها 600 يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد لعب 17 مباراة.