أربعة خيارات أمام بيب جوارديولا لدعم دفاع مانشستر سيتي

كيف يمكن لبيب جوارديولا دعم دفاع فريقه مانشستر سيتي في الموسم المقبل لو استمر في تدريبهم؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن بحث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن صفقات جديدة لدعم دفاعه.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أثليتيك"، والذي أكد أن أربعة أسماء تعد ضمن اهتمام بيب جوارديولا في الوقت الحالي بشكل أساسي.

أهم تلك الأسماء كان ديفيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي سبق لجوارديولا أن عمل معه في صفوف الفريق البافاري قبل سنوات.

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وظهر في تلك القائمة أيضًا اللاعب ميلان شكرينيار نجم دفاع إنتر، بالرغم من صعوبة تخلي الفريق الإيطالي عنه بسبب أهميته في مشروعهم.

كذلك ظهر اللاعب الهولندي ناثان أكي، نجم دفاع فريق بورنموث، الذي سبق لمانشستر سيتي أن تابعه في يناير الماضي دون تحرك حقيقي لضمه.

القائمة أيضًا تضم اللاعب دان أكسيل زاجادو نجم بوروسيا دورتموند الشاب، وعدة أسماء أخرى أقل أهمية لم تبد إدارة مانشستر سيتي نفس الاهتمام لهم.

جدير بالذكر أن مستقبل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي مهدد، حيث أن الفريق قد يعاني من الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.