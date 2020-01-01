دي بروينه: لاعب الموسم؟ لقد اكتسحنا بفارق 20 نقطة وفاز بها صلاح!

دي بروينه يؤكد أنه لا يعرف معايير اختيار لاعب الموسم.. ورأيه في تتويج ليفربول وموسم مانشستر سيتي

قال صانع الألعاب الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه إن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مستحق وعن جدارة.

وكان ليفربول قد حسم لقب البريميرليج بفارق كبير عن ملاحقه مانشستر سيتي قبل الجولة التي سيتواجه فيها الفريقان في ملعب الاتحاد.

وحول الموسم، قال دي بروينه إن مانشستر سيتي ما زال بإمكانه أن يحظى بموسم تاريخي على الرغم من خسارة لقب الدوري الإنجليزي.

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وأضاف: "لدينا منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، تخيل لو نجحنا في التتويج بهذه الألقاب، سيكون موسمًا تاريخيًا بالطبع"

وتابع: "بالمقارنة مع الكثير من الفرق الأخرى نحن نقوم بعمل جيد، ما زلنا في المركز الثاني، وهذا يعني أنه بعد ليفربول نحن أفضل فريق في البطولة"

وأردف: "جائزة لاعب الموسم؟ لا أعرف كيف تمنح وما هي المعايير، ولكن الأمر خارج عن إرادتي وليس بيدي أن أقرر بالطبع"

وأكمل: "منذ موسمين توجنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن أقرب الملاحقين ولكنني جئت في المركز الثاني على مستوى ترتيب اللاعبين الأفضل"

مواجهتان ناريتان بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يذكر أن محمد صلاح هو من فاز بجائزة لاعب الموسم في 2018، ذلك الموسم الذي يتحدث عنه دي بروينه والذي حقق فيه مانشستر سيتي لقب البريميرليج برصيد 100 نقطة.