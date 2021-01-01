أراوخو: سواريز أكثر من يدعمني، وكومان يمنح الثقة للشباب

رونالد أراوخو مدافع برشلونة الشاب يتحدث عن ثقة رونالد كومان المدير الفني فيه، ودعم لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد له.

أكد رونالد أراوخو نجم دفاع برشلونة الشاب أن مديره الفني رونالد كومان يمنح اللاعبين الشباب الكثير من الثقة في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وتحدث خلالها عن علاقته بمواطنه لويس سواريز ومدى الدعم الذي يقدمه له لاعب أتلتيكو مدريد.

وقال أراوخو: "المدير الفني دائمًا ما يمنح الشباب الثقة وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا جميعًا في الفريق".

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وأضاف: "هو يعرف أننا نتواجد بشكل مستمر وأنه يستطيع الاعتماد علينا، وأنا أيضًا أعرف أن بدايتي مع الفريق كانت جيدة".

وأكمل: "أحاول العمل بكل قوة طوال الوقت، وأعلم أنني الرابع في ترتيب المدافعين، لكن المدير الفني يرى المجهود الذي أقدمه، ويعطيني الفرص وأعتقد أنني أستغلها جيدًا".

وأردف عن أكثر من يقدم الدعم له وقال: "لويس سواريز شخص مذهل، لقد هنأني على بدايتي وهدفي في فالنسيا، ثم تحدث معي عندما تعرضت للإصابة، لقد دعمني منذ صعودي للفريق الأول داخل وخارج الملعب".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد غادر برشلونة في الصيف الماضي لصفوف أتلتيكو مدريد، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني حاليًا.