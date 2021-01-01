رسميًا .. الكشف عن توقيعات انتخابات برشلونة، ومخاوف من التأجيل!

تعرف على عدد التوقيعات التي جمعها كل مرشح لرئاسة برشلونة بعد غلق باب التقديم لرئاسة النادي.

كُشف اليوم النقاب عن عدد التوقيعات التي جمعها كل مرشح لرئاسة نادي برشلونة في الانتخابات التي تقام في الـ 24 من يناير الجاري.

جاء هذا ليتصدر خوان لابورتا الرئيس السابق للنادي بأكبر عدد من التوقيعات، بواقع 10.257 توقيعًا، بأكثر من ضعف الأصوات التي جمعها أقرب منافسيه.

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وحل فيكتور فونت والذي كان مرشحًا ليكون منافسًا شرسًا للابورتا في الانتخابات بالمركز الثاني بواقع 4.710 توقيعًا.

أما جوردي فيري وهو الذي بدأ حملة سحب الثقة من الإدارة السابقة فحصل على 2.082 توقيع، أي أصبح خارج سباق الترشح وأعلن دعمه للابورتا.

وحصد إيميل روسود 2,501 توقيعًا، بينما جمع توني فريشيا 2,821 توقيعًا ليكون سباق المنافسة على مقعد الرئاسة رباعي.

وهو ما أكده الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" قبل قليل، حيث كانوا هم الرباعي الذي تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتوقيعات.

ℹ Laporta, Font, Freixa y Rousaud presentan las firmas necesarias para poder convertirse en candidatos a la presidencia del Barça — FC (@FCBarcelona_es) January 11, 2021

ويعد الحد الأدنى للأصوات المطلوب من المرشحين الحصول عليها من أعضاء النادي هو 2.257 صوتًا.

وفي الوقت نفسه تسببت الأوضاع الصحية الحالية في إسبانيا في حالة من الذعر من إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر إجراءها في الـ 24 من شهر يناير الجاري.