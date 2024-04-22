رفض لوم الحكم.. أراوخو يناقش خسارة الكلاسيكو ويكشف كواليس أزمة جوندوجان

نجم برشلونة يصرّح بعد الكلاسيكو

تحدث الأوروجوائي رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن أزمته مع زميله إلكاي جوندوجان، والذي انتقده عقب هزيمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان جوندوجان قد استنكر في تصريحات علنية تصرف أراوخو الذي كلفه الطرد في الدقيقة 29، مشيرًا إلى أنه "كان يجب ألا يرتكب هذه المخالفة، حيث قضى على الفريق".

وقال أراوخو، في تصريحات عقب الخسارة أمام ريال مدريد أمس الأحد بالدوري الإسباني: "تم توضيح كل شيء مع إلكاي، لقد تحدثت معه واعتذر، كل شيء جيد".

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وأضاف: "أنا قوي جدًا عقليًا، ولهذا وصلت إلى هذا النادي، أعمل كثيرًا وأعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يلومني على شيء في كرة القدم".

وأوضح أن الفريق يضم "مجموعة شابة يجب أن نشجعها، هناك مجموعة بشرية جيدة جدًا، ويجب أن نستمر لأن لدينا هدفًا آخر وهو أن نكون في المركز الثاني لنلعب كأس السوبر ونستعد للموسم التالي".

وختم: "التفاصيل كلفتنا الكثير هذا الموسم وسنحاول رفع رؤوسنا، أنا حزين بسبب الهزيمة (أمام الريال) وكيف تطورت الأمور هذا الأسبوع، ولا يمكننا استخدام الحكام كذريعة".