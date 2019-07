أديداس تعلن انتقال حكيم زياش إلى آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلنت شركة أديداس انتقال حكيم زياش إلى صفوف آرسنال بشكل ضمني من خلال تغريدة على موقع تويتر.

وكانت أديداس قد قامت بتقديم القميص الرسمي لنادي آرسنال والخاص بالموسم الجديد صباح اليوم الإثنين.

ومن خلال تغريدة عبر حساب الشركة الخاص بالمملكة المتحدة، قامت بنشر صورة لقميص آرسنال الذي يحمل اسم زياش والرقم 12.

@Ziyechh22 This is home. Welcome to the squad.

Now it’s time to seal the deal - order your new home shirt here: https://t.co/PYv2tn5ZN8#DareToCreate pic.twitter.com/unYUrBzTrp