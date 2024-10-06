"تفوق على ووكر".. جوارديولا يتغنى بلاعب برشلونة السابق!

إشادة كبيرة من المدرب الإسباني

واجه مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في الفوز على فولهام (3-2) أمس السبت على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشكل أداما تراوري نجم فولهام ولاعب برشلونة سابقًا، تهديدًا مستمرًا على مدافعي الفريق السماوي، بفضل سرعته الاستثنائية.

ولم يسجل اللاعب الإسباني أي أهداف في المباراة، لكنه أهدر 3 فرص محققة، ما منح أصحاب الأرض النقاط الثلاث.

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وبعد صافرة النهاية شوهد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يتحدث مع تراوري ويبدو أنه كان يقدم له بعض النصائح، ما أثار استغراب المتابعين (كونه ليس لاعبًا في فريقه).

وتحدث المدرب الإسباني عن الأمر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "هذا الرجل يمثل تهديدًا لا يصدق، لقد تغلب على أسرع لاعب لدينا (كايل ووكر)، إنه لا يمكن إيقافه بالمساحات، من الصعب جدًا السيطرة عليه، وقد جعله ماركو سيلفا يتقدم ويلعب في أفضل حالاته".

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 17 نقطة في وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز السابع.