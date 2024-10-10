"مازلت أضعه على جسدي" .. تراوري يكشف سبب رحيله عن برشلونة وسر "الزيت"

نجم فولهام يتحدث كذلك عن حديثه الأخير مع بيب جوارديولا

كشف أداما تراوري مهاجم فولهام عن سر رحيله عن برشلونة عقب الموسم الذي لعبه معارًا للفريق، كما أكد أنه مازال يضع الزيت على جسده قبل المباريات.

تراوري عاد للواجهة الإعلامية من جديد مؤخرًا بسبب إشادة بيب جوارديولا به عقب مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي، وكذلك الحديث الذي دار بين الرجلين، وقد أكد اللاعب أن المدرب المخضرم نصحه بكيفية إنهاء الهجمات بعدما أهدر فرصتين خلال اللقاء.

إذ قال لإذاعة "كادينا ثير" "لقد جاء إلي ونصحني حول كيفية إنهاء الفرص التي سنحت لي ضدهم. أعرف بيب منذ سنوات وأقدر جدًا أن أفضل مدرب في العالم يقول تلك الكلمات الجميلة عني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خريج لاماسيا الذي انتقل إلى أستون فيلا عام 2015 بعد عامين من ظهوره الأول مع الفريق الأول للبارسا تحدث عن تجربته الثانية مع الفريق الكتالوني، حين لعب له معارًا خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022 قائلًا "رحلت عن النادي بطعم مر في فمي، أي لاعب من خريج أكاديمية برشلونة يرغب بالبقاء في النادي".

أضاف كاشفًا سر رحيله "المدرب غير رأيه بشأني في منتصف فترة إعارتي تقريبًا، لقد فضل علي عثمان ديمبيلي الذي كان مرتبطًا مع النادي بعقد فيما أنا لا".

وأخيرًا أوضح تراوري أنه مازال يضع الزيت على جسده قبل المباريات للإفلات من محاولات المنافسين الإمساك به، مشيرًا إلى أنه بدأ يعمل على تقوية عضلاته وبنيته الجسدية حين انتقل من إسبانيا إلى إنجلترا، وذلك بسبب حاجته لمواجهة خصوم أقوياء بدنيًا وجسديًا.

