خاص | أداما تراوري يتحدى مبابي ويكشف السر الغريب لإغراق جسده بالزيوت

جناح برشلونة السابق يتفادى الذهاب لصالة الألعاب الرياضية في بعض الأحيان

يعتبر أداما تراوري من أكثر اللاعبين تميزًا في العالم عندما يتعلق الأمر بالسرعة واللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ولكن ما السر وراء ذلك؟

لاعب برشلونة السابق تحدث لجول عبر فقرة "Box To Box" للكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بمسيرته، كان من أبرزها ظهوره بكمية هائلة من الزيت على ذراعيه خلال المباريات.

وكشف نجم وولفرهامبتون عن سر وضع الزيت على جسده:"أقوم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت على جسدي، حتى يكون من الصعب على المنافسين مسكي واللحاق بي خلال ركضي وكانت فكرة جيدة منعت العديد من المدافعين من إيقافي".

وأوضح:"كنت أعاني من إصابة في الكتف، والطبيب ظن أنها فكرة جيدة بوضع الزيت على كتفي وذراعي لمنع المدافعين من استغلال هذه الإصابة، والجهاز الطبي عرض لي العديد من مقاطع الفيديو لإظهار نتائج هذه الفكرة".

وقال تراوري عن لياقته البدنية:"الالتزام مهم جدًا بالنسبة لي، الأمر يعتمد على العديد من الأشياء لتحسين لياقتي لزيادة قوتي وسرعتي في الملعب، ولكن في بعض الأحيان أحاول تقليل ذهابي إلى صالة الألعاب الرياضية لأن عضلات جسدي تنمو بشكل سريع جدًا".

وأضاف:"أحاول التحكم في الأشياء التي أقوم بأكلها وشربها، لذلك الالتزام مهم جدًا من أجل الحفاظ على لياقتك البدنية لتكون جاهزًا وفي أفضل حالة بدنية وذهنية قبل المباريات".

وأما عن العمل مع تشافي:"الأمر كان رائعًا لأنه يمتلك الكثير من الخبرة، والآن هو يساعد الفريق على تحقيق لقب الدوري الإسباني، وأتمنى أن يواصلوا التطور في الموسم القادم".

وعن الفائز بينه وكيليان مبابي في سباق للسرعة:"لا أعلم، سيكون علينا أن نرى، مبابي لاعب سريع جدًا، لا أستطيع تحديد الفائز لأنني لم ألعب ضده من قبل".

يذكر أن صاحب الـ27 سنة بدأ مسيرته مع برشلونة، قبل الانتقال إلى أستون فيلا ثم ميدلزبره، وبعدها انضم إلى وولفرهامبتون وانتقل على سبيل الإعارة إلى برشلونة ليعود مرة أخرى لناديه الصيف الماضي.