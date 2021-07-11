أخيرًا.. برشلونة حل أزمة الرواتب وتجديد ميسي بات مسألة وقت!

نبأ سعيد لجماهير البرسا..

أصبح تجديد ليونيل ميسي لعقده مع برشلونة أقرب من أي وقت مضى بعدما نجحت إدارة جوان لابورتا في عبور أزمة الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة يُعاني من تجاوزه الحد الأقصى للرواتب الموضوع من قبل رابطة الليجا، ليصبح لزامًا عليه التخلص من لاعبين حتى يتسنى له ضم الصفقات الجديدة وكذلك التجديد لميسي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" فإن برشلونة تقدم إلى الهيئة الإدارية لليجا بضمانات جدية فيما يتعلق بالرواتب، وبالتبعية انتهت الأزمة بين الطرفين بصورة فعلية.

الضمانات تنطوي على أن يبيع النادي الكتالوني عدد من لاعبيه أصحاب الدخل المرتفع خلال الميركاتو الصيفي الراهن، وهو أمر تعمل عليه إدارة لابورتا بالفعل.

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الاتفاق بين ميسي وبرشلونة حاضر منذ مدة، وكان ما يتبقى فقط هو التأكيد على إمكانية تسجيله كصفقة جديدة بحل الأزمة مع الليجا، وأخيرًا يبدو أن الأمر قد تحقق.

البرغوث هو أسعد الأشخاص في العالم حاليًا بعد نجاحه في التتويج بلقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين، ويتوقع أن يُعلن تجديده مع برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا يزال باريس سان جيرمان يحلم بأن يخطف صاحب الـ34 عامًا من كامب نو، غير أن الإسراع في حلّ أزمة الرواتب من قبل إدارة لابورتا بمثابة خطوة حاسمة على الطريق الصحيح لبقاء الليو في كتالونيا.

الجدير بالذكر أن برشلونة بجانب تجديد ميسي قد أنهى التعاقد مع 4 لاعبين بالفعل وهم إيمرسون رويال وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي.