متى كان أخر لقب لليفربول في الدوري الإنجليزي؟

بدأت الكثير من التساؤلات تدور بين الجماهير حول أخر ألقاب ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل، فقد اقترب في حسم البريمرليج موسم 2019/2020

اقترب نادي ليفربول من حسم الدوري الإنجليزي 2019/2020عقب فوزه الأخير أمام بورنموث بنتيجة 2/1 ليكون أمامه تسع نقاط فقط لتحقيق اللقب الهام لجماهيره المتمسكة بالحلم الغائب مُنذ فترة طويلة.

المدير الفني الألماني يورجن كلوب نجح في بناء مشروع ممتاز جلب من خلاله لاعبين لم يكن العالم يتوقع أنهم يسيطرون على كل شئ بهذا المستوى حتى نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2018/2019 بعدما فاز في النهائي أمام توتنهام.

ثم حان الدور للفوز بالبريمرليج الأمر الذي فشل فيه معظم المدربين الذين تولوا مسئولية الفريق حتى النجم الأبرز بتاريخ الريدز ستيفن جيرارد إعتزل دون رفع اللقب الأهم في مسيرته.

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في المقابل خسر ليفربول خلال المواسم الكثيرة الماضية فارق الألقاب مع غريمه التقليدي الدائم مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون الذي نقل الشياطين الحمر إلى منطقة أخرى من المنافسة بعدما كانت إنجلترا لديها بطل وحيد متربع على عرش الأكثر فوزاً بالدوري الإنجليزي.

أخر ألقاب ليفربول في الدوري الإنجليزي

لم يفز ليفربول بالدوري الإنجليزي مُنذ 20 عاماً حيثُ كان أخر ألقابه موسم 1989/1990 بعدها غاب الريدز تماماً عن مشهد التتويج رغم منافستهم القوية في العديد من المواسم إلا أنه كانت هناك عقدة مستمرة في حسم اللقب.

لذلك لم يشاهد الكثير من جماهير الوقت الحالي فريقهم وهو يرفع لقب الدوري مما يُعطي صورة كاملة عن حجم الشغف الذي يتملك كل الشباب في حلمهم لرؤية فريقه متوج باللقب الأغلي في تاريخه خلال السنوات الأخيرة.

ومن المفارقات الغريبة فالريدز نجحوا في تحقيق دوري أبطال أوروبا في نسختين مختلفتين رغم صعوبته لكنهم لم ينجحوا في تحقيق البريمرليج خلال السنوات العشرين الأخيرة.

كيف فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي 1989/1990؟

تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي موسم 1989/1990 بعد منافسة شرسة من جانب أستون فيلا حيثُ تم حسم القمة في النهاية بفارق 9 نقاط كاملة بينما إحتل توتنهام المركز الثالث وجاء خلفه بالمركز الرابع نادي أرسنال.

وكانت المفاجأة الكبرى أن مانشستر يونايتد إحتل المركز الثالث عشر، كل ذلك يعطي صورة كاملة للوضع في إنجلترا لم يكن ينحصر على الشياطين الحمر والريدز بل كانت هناك فرق قوية تُنافس على القمة.

يُذكر أن ليفربول كان موقوفاً عن المشاركة في البطولات الأوروبية بعد القرار اليويفا بسبب حادثة ملعب هيسل عام 1985.