أخبار يوفنتوس اليوم | دخول صراع نيمار ومفاوضات سباعية مع برشلونة

ما هو جديد البيانكونيري؟

7 لاعبين على طاولة المفاوضات بين البيانكونيري وبرشلونة ودخول مفاجئ في صراع نيمار ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 12 مايو 2020.

أكثر من مجرد بيانيتش وأرتور

مفاوضات مستمرة بين يوفنتوس وبرشلونة في الفترة الأخيرة بشأن انتقال بيانيتش لصفوف البلوجرانا وخروج أرتور للبيانكونيري.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية أكدت أن المفاوضات بين الناديين لم تتوقف عند الثنائي بل أن هناك حديثًا عن خمسة لاعبين آخرين وهم جان كلير توديبو ونيلسون سيميدو من برشلونة وكريستيان روميرو وماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني من يوفنتوس.

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محاولات ضم نيمار

حسب دون بالون، فإن والد نيمار قدم عرضًا للمسئولين في يوفنتنوس بصفقة تبادلية ممكنة بين ولده وباولو ديبالا الصيف المقبل.

إدارة يوفتوس لم تتناقش في الأمر بعد ولكن الصحيفة أكدت ان العرض مغري ليوفنتوس بتواجد نجم آخر كبير في الفريق وللاعب أيضًا الذي سيزامل كريستيانو رونالدو.

كيليني يثير الغضب

انتقد ماركو تارديلي، نجم يوفنتوس السابق، تصريحات كيليني في كتابه الذي نشرت "لا ريبوبليكا" مقتطفات منه في الأيام الأخيرة، وقال بطل كأس العالم 1982 إنه لا يصح أن يقول قائد يوفنتوس مثل تلك الكلمات.

وذكر تارديلي أنه تعلم من جايتانو شيريا ودينو زوف احترام بقية الزملاء وليس الحديث عنهم بالسوء، مؤكداً أن الكراهية ستولد المزيد منها، وذلك في منشور عبر صفحاته على وسائل التواصل.

تفاصيل جديدة من كتاب كيليني

هذه المرة عبر صفحات "توتوسبورت"، أوضح كيليني أنه أصابته الدهشة من كم الرسائل التي تلقاها بعد إصابته مطلع الموسم الجاري بقطع في الرباط الصليبي، وعلى رأسها من خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر.

وكشف لاعب يوفنتوس أن العديد من لاعبي نابولي تواصلوا معه، ومنهم كاليدو كوليبالي ولورينزي إنسيني، وكذلك بيبي رينا، حارس ميلان وأستون فيلا.

كيليني كشف عن واقعة خاصة مع كوليبالي بعد مباراة يوفنتوس ونابولي بذهاب الموسم الجاري وتسجيل السنغالي في مرماه، إذ قام باحتضانه ومواساته بسبب الخطأ الذي تسبب فيه.

وكشف قائد البيانكونيري عن تمتعه بعلاقة خاصة مع مدافع نابولي، وأن الحديث بينهما متواصل دوماً ويتبادلان الرسائل حتى قبل لقاءات الفريقين.

يوفنتوس ينتظر عودة هيجواين

ذكرت "توتوسبورت" أن جونزالو هيجواين طلب من إدارة يوفنتوس السماح له بالبقاء في الأرجنتين للمزيد من الأيام، وذلك رغم عودة معظم لاعبي الفريق في الأيام الماضية لتورينو.

وتحدث التقرير أن البيبيتا يفكر جدياً في عدم العودة وقبول عرض ريفر بليت للانضمام إلى صفوفه بداية من الصيف القادم، وذلك ليكون قريباً من والدته المريضة.

رابيو غائب هو الآخر

لاعب آخر لم يعد بعد إلى تورينو هو الفرنسي أدريان رابيو، والذي بقي في فرنسا ولم يعد لبداية فترة الحجر الصحي في تورينو مثل بقية لاعبي الفريق الأجانب.

وأوضحت "توتوسبورت" أن متوسط الميدان لم يحسم مصيره بعد بخصوص الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، ويضع في الاعتبار فرضية المغادرة.

رونالدو يستعد للعودة

حسبما علم "جول"، فكريستيانو رونالدو، نجم الفريق، يتدرب بمفرده في منزله أثناء قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، استعداداً لعودة التدريبات الجماعية في 18 مايو.

وحافظ البرتغالي على لياقته البدنية واستعداداته المميزة، وذلك ليكون جاهزاً للالتحاق ببقية زملائه والاستعداد لعودة الدوري الإيطالي منتصف الشهر المقبل حسبما أفادت التقارير.

حسام عوار على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اهتمام نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات اللاعب حسام عوار من صفوف ليون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن النادي الإيطالي يجد منافسة كبيرة من مانشستر سيتي على خدمات اللاعب.

اهتمام آرسنال برابيو مستمر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي آرسنال الإنجليزي لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو من صفوف يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن النادي سيحاول ضم اللاعب في الصيف المقبل من جديد رغم رفض عرضه في يناير الماضي لضمه في فترة إعارة.

برشلونة يعرض مدافعه على يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد عرض مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو المعار لصفوف إيفرتون الإنجليزي على نظيره يوفنتوس.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" فعرض برشلونة جاء كجزء من صفقة اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الذي يسعى الفريق الكتالوني لضمه في الصيف القادم.