سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار يوفنتوس في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الرسمية والمحتملة ومن هم المرشحون للرحيل عن تورينو في الميركاتو؟

موسم مخيب للآمال تمامًا عاشه يوفنتوس تحت إمرة مدربه المُقال ماوريتسيو ساري، إذ اكتفى البيانكونيري فيه بالحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، وفشل فشلًا ذريعًا في تحقيق المراد بتحقيق دوري أبطال أوروبا بعد الخروج المفاجئ من ليون في دور الـ16.

ومع وصول أندريا بيرلو إلى مقاليد الحكم في أليانز ستاديوم، يتوقع أن تقوم ثورة كبيرة في قائمة الفريق من ناحية الاستغناء عن عدد من النجوم وكذلك إبرام العديد من الصفقات، والهدف واحد وهو معانقة ذات الأذنين.

تكتظ قائمة اليوفي باللاعبين كبار السن وكذلك الشباب، وفي ظل غموض أفكار بيرلو التدريبية كونها تجربته الأولى، يظل ميركاتو يوفنتوس ضبابيًا ومستقبل الجميع ربما باستثناء كريستيانو رونالدو على المحك.

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صحيح أن أزمة كورونا تركت تبعات اقتصادية سلبية على يوفنتوس حاله كحال كل أندية العالم، وصحيح أن راتب رونالدو يعوق صفقات كثيرة، لكن الأكيد أن إدارة السيدة العجوز لن تقف مكتوفة الأيدي وستحاول إصلاح القائمة وتجنب مصير آخر موسمين.

إذًا، ثورة تبدو في طريقها للاندلاع بالأيام المقبلة بتورينو، بدأ بالفعل جزء منها في الأسابيع الماضية بصفقات أبرمها النادي الإيطالي العريق ومرورًا بإعلان رحيل بعض الأسماء بالفعل.

وفي هذا التقرير من جول سنستعرض سويًا ما هي صفقات يوفنتوس الرسمية في صيف 2020، وما هي الصفقات المتوقعة والراحلون ومن يتوقع مغادرتهم أيضًا..

ما هي صفقات يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2020؟

حتى الآن، أبرم يوفنتوس بصورة رسمية صفقتين، الأولى كانت بضم أرتور ميلو من برشلونة في صفقة تبادلية انتقل بمقتضاها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، إلى جانب التعاقد مع فيليكس كوريا من رديف مانشستر سيتي نظير 10.5 مليون يورو.

في الوقت نفسه فشهدت قائمة يوفي عودة المعارين وعلى رأسهم الأهم، ديان كولوسيفسكي والحارس المتألق ماتيا بيرن والظهير الأيسر لوكا بيلجريني وكذلك كريستيان روميرو.

صفقات يوفنتوس في صيف 2020 :

اللاعب السعر الفريق السابق أرتور ميلو 72 مليون يورو (مبادلة مع ميراليم بيانيتش فيما بعد) برشلونة - إسبانيا فيليكس كوريا 10.5 مليون يورو مانشستر سيتي - إنجلترا

ما هي الصفقات المحتملة ليوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2020؟

عدد كبير من اللاعبين ارتبط يوفنتوس بالتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي وأغلبهم في مراكز الهجوم، ولعل آخر تلك الأسماء كان المهاجم مويس كين الذي ينشط في إيفرتون.

ألكسندر لاكازيت - آرسنال

مع تأكد رحيل جونزالو هيجوايين أصبح لزامًا على يوفنتوس التعاقد مع مهاجم صريح جديد، والأنظار كلها اتجهت إلى لاكازيت بعد تألقه اللافت للنظر في السنوات الأخيرة سواءً مع ليون أو آرسنال.

في الجانرز هناك اهتمام جم بالإبقاء على أوباميانج تحديدًا، ما يعني رحيل لاكازيت على الأرجح، لتكون الأمور في متناول الإدارة الظفر به وإن كان راتبه المرتفع سيكون حجر عثرة نوعًا ما.

لويس سواريز - برشلونة

مؤخرًا انتشرت أنباء عن أن يوفنتوس يسعى لخطف لويس سواريز مجانًا من برشلونة في صفقة ستكون مميزة بكل المقاييس.

بعض التقارير أوردت احتمالية إجراء صفقة تبادلية بانتقال هيجوايين إلى البرسا مقابل ضم سواريز، لكن إدارة النادي الكتالوني سترفض على الأرجح.

موقف سواريز النهائي سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، واليوفي بدوره يستعد للانقضاض على الدولي الأوروجوياني سواءً مجانًا أو بدفع سعر رمزي للصفقة.

ليونيل ميسي - برشلونة

أثار إعلان ميسي مغادرة برشلونة جدلًا كبيرًا، وتنبأت الصحف ببعض الوجهات المحتملة له وكان يوفنتوس أحدها، وإن كانت فكرة جمع رونالدو والبرغوث في فريق واحد صعبة للغاية من الناحية المادية.

تظل جميع الخيارات متاحة ولا أحد يُدرك إلى أين سيذهب ميسي رغم مزاعم الصحافة بأن مانشستر سيتي هو الأقرب للتوقيع معه بسبب وجود بيب جوارديولا هناك.

حسام عوار - ليون

بعد التألق الكبير لعوار، كان يوفنتوس هو أول الفرق المهتمة بضم صاحب الأصول الجزائرية، مع تأكيدات إدارة ليون بصعوبة أو استحالة الإبقاء عليه وسط سعيّ الكبار خلفه.

الأزمة الوحيدة في التعاقد مع الدولي الفرنسي ربما ستكون في المقابل المادي المرتفع الذي ستطلبه إدارة جان أولاس، وإن كان اليوفي في حاجة ماسة له بسبب تواضع منتصف الميدان في الموسم الماضي.

هيكتور بيليرين - آرسنال

أزمة واضحة تواجه يوفنتوس في مركز الظهير الأيمن مع مستويات دانيلو المتواضعة ووجود خوان كوادرادو فقط، لتبدأ الإدارة في النظر إلى خيارات أخرى متاحة كان على رأسها هيكتور بيليرين.

من أشهر كانت الصفقة لتكون أسهل بعض الشيء، أما الآن وبعد مشروع ميكيل أرتيتا الجذاب فمن الصعب أن يغادر الإسباني وهو أحد العناصر في ملعب الإمارات وكذلك من أهم قادة الفريق.

أرتورو فيدال - برشلونة

من ضمن الأسماء المقترحة لدعم منتصف الملعب، وقد ادّعت تقارير صحفية أن أندريا بيرلو بنفسه اتصل به لإقناعه بالعودة مجددًا ليوفنتوس.

لكن في الوقت نفسه رجحت تقارير أخرى أن يوفي لن يُعيد فيدال وأن النظر حاليًا أكثر للاعبين الشباب بناء على رغبة بيرلو.

جوردي ألبا - برشلونة

أيضًا يُعاني يوفنتوس كثيرًا في مركز الظهير الأيسر، وكان خيار التعاقد مع جوردي ألبا مطروحًا خلال صفقة بيانيتش وأرتور، ويزداد مؤخرًا للغاية.

ألبا خارج مخططات كومان على الأرجح، يوفنتوس سيكون وجهة مثالية له، وهناك اقتناع كبير قدراته في إيطاليا.

من رحل من صفوف يوفنتوس في سوق الانتقالات؟

اتفقت إدارة يوفنتوس مع بلايز ماتويدي على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي، كما استغنت عن خدمات ميراليم بيانيتش لصالح برشلونة في الصفقة التبادلية مع أرتور ميلو.

وانتهت علاقة النادي رسميًا بإيمري تشان بعد دفع بوروسيا دورتموند ثمن بند الشراء هذا الصيف (كان معارًا لموسم)، هذا إلى جانب بيع ماتيو ستوبا إلى سامبدوريا نظير مليون يورو.

الراحلون عن يوفنتوس في ميركاتو صيف 2020

اللاعب السعر الفريق الجديد ميراليم بيانيتش 60 مليون يورو (مبادلة لاحقًا بأرتور ميلو) برشلونة - إسبانيا إيمري تشان 25 مليون يورو بوروسيا دورتموند - ألمانيا ماتيو ستوبا مليون يورو سامبدوريا - إيطاليا بلايز ماتويدي مجانًا إنتر ميامي - أمريكا

من هم المرشحون للرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات؟

يأتي في مقدمة المتوقع رحيلهم عن يوفنتوس جونزالو هيجوايين، وذلك بناء على إعلان أندريا بيرلو نفسه في مؤتمره الصحفي الأول، عندما أكد أن الاتفاق مع البيبتا على المغادرة قد تم بالفعل.

كما تحاول إدارة يوفنتوس أن تصل إلى اتفاق مماثل لذلك الذي قامت به مع ماتويدي ولكن مع سامي خضيرة، بحيث يرحل مجانًا أينما شاء.

ماتيا دي تشيليو أيضًا قد يغادر، وتقل حظوظ دانيلي روجاني بالاستمرار في ظل مستواه المتواضع جدًا وعوده ديميرال، كما كثرت مشاكل أدريان رابيوت مع الإدارة مؤخرًا بعد رفضه تقليص راتبه إبان أزمة كورونا.

ولا يُنسى أن الصحافة طرحت إمكانية رحيل رونالدو، إلا أن الدون خرج منذ ساعات وأعلن بوضوح استمراره مع يوفنتوس وأنه يفكر فقط في "غزو أوروبا والعالم وإيطاليا" الموسم المقبل.

من ضمن المهددين بالرحيل فيديريكو بيرنارديسكي، وأغلب الظن أنه سينتقل إلى روما أو فيورنتينا، كما يظل موقف دوجلاس كوستا غامضًا، ويُنتظر إما تجديد عقد باولو ديبالا أو رحيله وإن كان الاستمرار هو الأقرب بناء على رغبة اللاعب نفسه.